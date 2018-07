Český obchodní rejstřík je snadno přístupný. Na 70 procent firem do něj ale finanční výkazy nedodává

Vláda minulý týden schválila návrh novely zákona o obchodních korporacích, podle kterého by firmám, které dva roky nezveřejní finanční výkazy, hrozilo zrušení. Více než dvě třetiny společností nezveřejnily povinné informace v rejstříku za rok 2016. Nejhorší situace je v Praze, kde své výkazy zveřejnila pouze čtvrtina firem. Mezi poslanci panuje shoda, že by se mělo vymáhání této povinnosti zpřísnit. Mnozí by však chtěli sjednotit způsob odevzdávání, aby nebylo nutné výkazy odevzdat dvakrát – jednou finančnímu úřadu a podruhé rejstříkovému soudu.

Cena za kompletní výpis firmy z obchodního rejstříku ve vybraných státech (v eurech)

Česká republika patří mezi státy, v nichž jsou zveřejněné informace nejsnáze dostupné. Podle únorového průzkumu společnosti Bisnode však 69 % společností stále nedodalo do rejstříku účetní výkazy za rok 2016.

I v některých státech, které poskytují informace zdarma, je na rozdíl od Česka nutné si data vyžádat nebo se bezplatně zaregistrovat.

Chorvatsko 0 Česká republika 0 Dánsko 0 Maďarsko 0 Černá Hora 0 Slovinsko 0 Švédsko 0 Srbsko 0,15 Velká Británie 1,37 Estonsko 2 Rumunsko 2 Moldavsko 2 Litva 2,24 Francie 2,33 Španělsko 3,3 Itálie 3,5 Německo 4,5 Norsko 4,62 Makedonie 5 Arménie 5,57 Finsko 6,2 Kypr 10 Lotyšsko 12 Lichtenštejnsko 14,33 Gibraltar 27,42 Rusko 757

Zdroj: Access Info Europe, OCCRP (data z roku 2016)

Počet společností, které nezveřejnily účetní výkazy za jednotlivé roky (v procentech)

Z dat společnosti Bisnode vyplývá, že společnosti dodávají účetní výkazy do obchodního rejstříku se zpožděním a mnohdy vůbec.

2016 69,15 %

2015 61,59 %

2014 57,12%

2013 54,70%

2012 53,51%

Společnosti, které nezveřejnily účetní výkazy – podle výše obratu

Podle Petry Štěpánové z Bisnode dlouhodobě platí, že čím vyšší tržby společnosti mají, tím jsou v plnění informační povinnosti spolehlivější.

Firmy, které podle ČSÚ nevykazují tržby 84,61 %

Firmy s tržbami 1 – 9 mil. Kč 60,48 %

Firmy s tržbami 10 mil. Kč– 99 mil. Kč 49,79 %

Firmy s tržbami 100 mil. Kč – 999 mil. Kč 32,71 %

Firmy s tržbami více než 1 miliarda Kč 18,9 %

Společnosti, které nezveřejnily účetní výkazy – podle jednotlivých krajů

Nejhorší disciplínu ve zveřejňování výkazů mají firmy v hlavním městě. Nejsvědomitější jsou pak v Královéhradeckém kraji.

Společnosti, které nezveřejnily účetní výkazy – podle předmětu činnosti

Velkoobchod a maloobchod jsou oblastí podnikání s dlouhodobě nejhorším přístupem k plnění informační povinnosti.

Naopak mezi subjekty podnikajícími v oblasti činnosti trustů a fondů je jen méně než pětina firem, které neuložily finanční výkazy do sbírky listin.

Nejlepší 17,92 % trusty, fondy a podobné finanční subjekty Nejhorší 87,5 % Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

Komu by podle nového zákona hrozilo zrušení

Zdroj: Bisnode (data k 17. 1. 2018)