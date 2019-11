Většina postkomunistických států ekonomicky dohání staré země Evropy

Doháníme evropskou ekonomiku

Jak se východoevropské země přiblížily průměru Evropské unie v HDP na obyvatele. Odhad je pro letošní rok, EU představuje 100 procent.

Země HDP na obyvatele Rakousko 127 EU 100 Česko 92 Slovinsko 88 Estonsko 84 Litva 83 Slovensko 78 Maďarsko 73 Polsko 73 Lotyšsko 71 Rumunsko 66 Chorvatsko 64 Bulharsko 51

Většina postkomunistických zemí svým HDP na obyvatele propočteným s ohledem na paritu kupní síly předstihla Řecko s 69 procenty unijního průměru. Česko má stejný ukazatel jako Španělsko, během několika let dosáhne italské úrovně, uvádí Vídeňský ústav pro mezinárodní hospodářská srovnání.

Postkomunistické hospodářství

Velikost ekonomik ve střední a východní Evropě podle loňské hodnoty HDP, propočet s ohledem na paritu kupní síly v miliardách eur.

Země HDP Polsko 843 Rumunsko 389 Česko 299 Maďarsko 215,2 Slovensko 130,2 Bulharsko 109,3 Chorvatsko 79,7 Litva 70,1 Slovinsko 55,7 Lotyšsko 41,4 Estonsko 33,7

HDP na obyvatele

ve srovnání s Rakouskem a průměrem EU, propočet s ohledem na paritu kupní síly v eurech.

Východ se vylidňuje

Počet obyvatel ve většině zemí výrazně klesl.

Země Počet v milionech obyvatel (rok 2018) Změna proti r. 1990 v % Polsko 38 0 Rumunsko 19,5 -16 Česko 10,6 2,9 Maďarsko 9,8 -6 Bulharsko 7 -19,5 Slovensko 5,5 2,8 Chorvatsko 4,1 -14,6 Lotyšsko 1,9 -27,5 Litva 2,8 -24,3 Slovinsko 2 0 Estonsko 1,3 -16

Dramatický pokles počtu obyvatel za uplynulých 30 let zaznamenaly Lotyšsko a Litva, stejně jako členské státy unie v jihovýchodní Evropě. Klesla porodnost, hlavně kvůli sociální nejistotě během 90. let, roste stěhování za prací do zahraničí. Prodloužil se ale očekávaný věk dožití při narození. Nejvíce ve Slovinsku, o 8,5 roku na 81,2 roku, což je více než v Německu (81 let). Zpráva jmenuje i Česko, kde se žije v průměru o 7,8 roku déle, český ukazatel 79,5 roku je o rok lepší než v USA.

Průměrná měsíční mzda

Hrubá mzda za rok 2018, v přepočtu na eura dle běžného kurzu

Ve Slovinsku, které má v regionu nejvyšší nominální mzdu, jsou také nejvyšší ceny. Odpovídají 82 procentům unijního průměru, v Estonsku 77 procentům, zatímco v Česku 69 procentům. V Bulharsku je cenová hladina ve srovnání s unijním průměrem na 51 procentech.

S kým obchodujeme

Klíčové exportní trhy středoevropských zemí, podíly na vývozu v procentech

Česko (leden–září 2019) Německo 32 % Slovensko 7,5 % Polsko 6 % Maďarsko (leden–srpen 2019) Německo 27,2 % Slovensko 5,45 % Itálie, Rumunsko 5,43 % Polsko (rok 2018) Německo 35 % Česko 7,9 % Británie 7,7 % Slovensko (leden–srpen 2019) Německo 22,7 % Česko 11 % Polsko 7,5 %