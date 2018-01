Kalendář Miloše Zemana: Pět let v roli prezidenta

Před pěti lety lidé v první přímé prezidentské volbě zvolili českým prezidentem Miloše Zemana. Svůj hlas mu dalo o půl milionu voličů více než druhému v pořadí Karlu Schwarzenbergovi. Jen pár hodin po zvolení zamířil Zeman na rozhovor do České televize. Po pádu ze schodu dosedl do křesla, zapálil si cigaretu a pronesl dnes již ikonickou větu. "Takže pane řediteli, kde máme popelníček?" zeptal se ředitele ČT Petra Dvořáka, ačkoliv v budově televize se nesmí kouřit. Zeman si obecně libuje v bonmotech a rád také sahá k nediplomatickému slovníku. Některé z jeho výroků se tak zapsaly do dějin tuzemské politické scény. Kritizovaný byl také za směrování Česka na Východ, vzhledem ke svému pozitivnímu vztahu k Rusku nebo Číně; udělení milosti dvojnásobnému nájemnému vrahovi Jiřímu Kajínkovi, přestože dříve proklamoval, že milosti bude udílet výjimečně a pouze z humanitárních důvodů nebo za kontroverzní výběr osobností, které vyznamenal. Zvládl naopak kompletní obměnu soudců Ústavního soudu a byl také prvním českým prezidentem, který nechal na Pražském hradě vyvěsit vlajku EU. Připomeňte si pět let Miloše Zemana v roli prezidenta den po dni.