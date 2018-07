Nestabilita v řadě regionů světa zvyšuje výdaje států na obranu. Porostou i letos

Platí to i pro Evropu, kterou ke zvyšování obranných výdajů tlačí Spojené státy. Ty na ně vyčleňují sumu odpovídající podle posledních údajů bruselského sekretariátu NATO 3,6 procenta hrubého domácího produktu.

Světové zbrojní výdaje letos vzrostou už čtvrtý rok po sobě - po předchozím poklesu způsobeném útlumem globální ekonomiky. Podle americké poradenské firmy Forecast International sledující zbrojní průmysl proti roku 2017 stoupnou přibližně o čtyři procenta na více než půldruhého bilionu dolarů. A půjdou nahoru i nadále. „Rostoucí výdaje na obranu jsou odpověď na přetrvávající nestabilitu v četných regionech. Podmínky k tomu vytvářejí zlepšující se hospodářská situace ve světě,“soudí Fenella McGertyová, analytička britské firmy Jane’s by IHS Markit.

Systém protivzdušné obrany S 400 patří k současným tahákům ruského vývozu, momentálně se jedná např. o dodávce za 6 miliard dolarů do Indie.

Světový obchod se zbraněmi

Největší vývozci

(podíly v % podle propočtů SIPRI)

Vývozce Období Hlavní odběratelé 2008 - 2012 2013 - 2017 USA 30 34 Saúdská Arábie (18), SAE (7,4), Austrálie (6,7) Rusko 26 22 Indie (35), Čína (12), Vietnam (10) Francie 5,8 6,7 Egypt (25), Čína (8,6), Indie (8,5) Německo 7,4 5,8 J. Korea (14), Řecko (11), Izrael (8,7) Čína 4,6 5,7 Pákistán (35), Bangladéš (19), Alžírsko (10) Británie 3,8 4,8 Saúdská Arábie (48), Omán (14), Indonésie (9,9)

Největší dovozci

(podíly v % podle propočtů SIPRI)

Dovozce Období Hlavní dodavatelé 2008 - 2012 2013 - 2017 Indie 11 12 Rusko (62), USA (15) Izrael (11) Saúdská Arábie 3,4 10 USA (61), Británie (23), Francie 3,6) Egypt 1,6 4,5 Francie (37), USA (26), Rusko (21) SAE 3,2 4,4 USA (58), Francie (13), Itálie (6,6 Čína 5,4 4 Rusko (65), Francie (14), Ukrajina (8,4) Austrálie 4 3,8 USA (61), Španělsko (26), Francie (6,9)

Zdroj: The International Institute for Strategic Studies (The Military Balance), Stockholmský ústav pro výzkum otázek míru (SIPRI), Shutterstock