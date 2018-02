Německé problémy s vývozem zbraní a munice

Za vlády Angely Merkelové výrazně stoupl německý vývoz zbraní a munice. Země se dostala mezi zbrojařské velmoci, zároveň ale v poslední době musela některé zakázky zastavit nebo odmítnout.

Problematické zakázky

V současné době německá vláda řeší dva problémy. Kvůli bombardování obydlených oblastí a humanitární krizi v Jemenu zastavila dodávky zbraní do zemí, které se tamní války účastní. To se týká především Saúdské Arábie. Berlín také odmítl žádost Turecka o modernizaci a vylepšení tanků Leopard 2. Důvodem je to, že turecká armáda tyto tanky používá při ofenzívě proti Kurdům v Sýrii.

Německý vývoz zbraní a munice (v miliardách eur)

2005 až 2009 - Angela Merkelová je kancléřkou od listopadu 2005 (vláda velké koalice CDU, CSU a SPD)

2009 až 2013 - vláda křesťanských demokratů (CDU) Angely Merkelové a liberálních demokratů FDP)

2013 až 2017 - (velká koalice křesťanských demokratů a sociálních demokratů (SPD)

2003 4,9

2004 3,8

2005 4,2

2006 4,2

2007 3,7

2008 5,78

2009 5

2010 4,7

2011 5,4

2012 4,7

2013 5,8

2014 3,9

2015 7,86

2016 6,85

2017 6,24

Země, které dovážejí nejvíce zbraní z Německa

(hodnota německého vývozu v milionech eur za rok 2017)

1. Alžírsko 1350

2. Egypt 708

3. Litva 492

4. USA 345

5. Austrálie 265

6. Saúdská Arábie 254

7. Jižní Korea 253

8. Spojené arabské emiráty 213

Velké nebo důležité zakázky německých zbrojařů

Izrael

zobrazit více Prodej dvou ponorek, 150 obrněných vozů ATF Dingo 2 (2006), tří válečných lodí MEKO (2010).

Katar

zobrazit více Prodej 36 tanků Leopard 2 a 24 samohybných houfnic Panzerhaubitze 2000 (2009).

Saúdská Arábie

zobrazit více Prodej 200 tanků Leopard 2 (2011).

Turecko

zobrazit více Prodej 298 tanků Leopard 2 (2005).

Indonésie

zobrazit více Prodej 100 tanků Leopard-2.

Irák

zobrazit více Dodávky německo-francouzských protitankových střel MILAN irácké armádě a silám iráckých Kurdů v boji proti Islámskému státu v roce 2015.

Litva

zobrazit více Dodávka 88 obrněných transportérů Boxer (2016).

Egypt

zobrazit více Prodej ponorek a protiletadlových raket (2017).

Velcí němečtí výrobci zbraní a vojenské techniky

Rheinmetall tanky bojová vozidla pěchoty obrněné transportéry Krauss-Maffei Wegmann tanky raketomety obrněná vozidla transportéry Heckler & Koch samopaly pušky pistole granátomety ThyssenKrupp Marine Systems lodě ponorky Diehl Defence rakety munice

Hlavní světoví exportéři zbraní

Údaje z let 2012 až 2016