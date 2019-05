Třetina globálních výdajů na zbrojení připadá na USA. Čína své skutečné výdaje tají

1,5 bilionu USD

Odhadované náklady na nejdražší zbrojní projekt světa, jímž je vývoj a výroba víceúčelového bitevního letounu F-35 Lightning II, která byla svěřena americkému zbrojnímu koncernu Lockheed Martin. Uvedená suma zahrnuje 59,2 mld. dolarů na výzkum a vývoj tohoto stroje, který poprvé vzlétl v prosinci 2006. Největší část tvoří provozní a servisní náklady rozpočtené na 55 let dopředu. USA plánují pořídit skoro 2700 těchto strojů, které bude Pentagon kupovat až do roku 2037. Jejich životnost by měla skončit kolem roku 2070.