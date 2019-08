Turnaj v počítačové hře Dota 2 potvrzuje růst herního průmyslu

V čínské Šanghaji probíhá největší turnaj v historii e-sportu. Vítězný tým klání ve hře Dota 2 získá 15,3 milionu dolarů. Je to další důkaz rychlého růstu herního průmyslu.

Turnaj pro miliony diváků

Turnaj The International v počítačové hře Dota 2 dokládá vzestup popularity tzv. e-sportů neboli soutěží v hraní počítačových her. Hlavní část akce probíhá ve vyprodané šanghajské Mercedes-Benz Areně pro 18 tisíc diváků. Další zájemci jej mohou vidět přes internetový kanál Twitch a záznamy jednotlivých utkání budou i na YouTube. Minulý ročník měl na Twitchi 58 milionů zhlédnutí. Finálové duely sledovalo až 15 milionů lidí.

Rekordní peníze

Organizátoři turnaje ve hře Dota 2 rozdělí mezi 18 týmů s pěti hráči minimálně 33,6 milionu dolarů (780 milionů korun). Událost překoná celkovou dotací i nedávné klání v jiné počítačové hře Fortnite. Vítězné družstvo v Dotě si nyní přijde na 15,3 milionu dolarů (zhruba 355 milionů korun). Po přepočtu na jednotlivce získá šampion více než vítěz tenisového Wimbledonu. Odměny navíc stále rostou. Na část z nich se skládají všichni hráči Doty 2, kteří si letos koupili tzv. Game Pass umožňující různá vylepšení hry.

Dota víc než Wimbledon

v milionech USD

Sportovní událost Celkové odměny Odměna pro vítěze MS ve fotbale 400 38 Dota 2 – The International (počítačové hry) 33,6 15,3* Wimbledon (tenis) 34,5 2,8 Masters (golf) 11,5 2 Tour de France (cyklistika) 2,5 0,5**

* odměna pro pětičlenný tým, k 20. 8.

** plus bonusy za vedení v závodě a vyhrané etapy

Odměny na turnaji The International v Dotě 2

v milionech USD

* K 20. 8., částka se ještě může zvýšit.

Herní průmysl

Bilionový trh

Vzestup herního průmyslu dokládají nejen turnaje jako The International, ale také nárůst celkového počtu hráčů. Podle analytické společnosti Newzoo vzroste v letošním roce počet aktivních hráčů o 200 milionů lidí na 2,5 miliardy. Stoupají i příjmy firem z herního byznysu. Loni dosáhly 138,7 miliardy dolarů (asi 3,2 bilionu korun). Letos by to mělo být již přes 152 miliard dolarů, do roku 2021 Newzoo odhaduje příjmy na téměř 180 miliard dolarů.

Nejvýznamnější firmy

Tencent Země: Čína Tržby z herního byznysu (2018): 19,7 mld. USD Sony Země: Japonsko Tržby z herního byznysu (2018): 14,2 mld. USD Microsoft Země: USA Tržby z herního byznysu (2018): 9,8 mld. USD

Herní průmysl v Česku

Spolu s globálním trhem herního průmyslu roste i ten český. Jeho obrat loni překročil hranici tří miliard korun. Vývojem počítačových her se v Česku zabývá celkem 76 společností. Mezi nejvýznamnější patří vývojář simulátorů Bohemia Interactive, který stojí například za hrou Operace Flashpoint, nebo Warhorse Studios, jehož hra Kingdom Come: Deliverance dosáhla celosvětového úspěchu a prodalo se jí více než dva miliony kopií. Televize vidí potenciál v e-sportu. Lídrem je Prima, jejíž majitel Ivan Zach letos koupil provozovatele herního portálu PLAYzone.