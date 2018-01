Turecký průšvih jménem Adularya

Je výkon každého ze dvou bloků elektrárny. Varianty úprav počítají ale i s tím, že by mohly "jet" jen na výkon 115 MW. Jednalo by se o levnější řešení.

Do řešení situace se ostře vkládá tehdejší ministr financí Andrej Babiš. České vládě trvalo tři měsíce, než byla schopna se dohodnout na tom, jak problém řešit.

JAK HOSPODAŘIL EGAP

Projekt Adularya přinesl státní exportní pojišťovně EGAP problémy.

Hodnoty v miliardách korun

* -3,1 miliardy korun tvoří rezervy za elektrárnu Adularya.

Do výsledku 2016 se promítly problémy s neúspěšným projektem elektrárny Adularya v Turecku. Pokud by si EGAP nemusel vytvořit rezervy na krytí ztráty, skončil by už v roce 2016 v kladných číslech.

Loni vymohl EGAP z nesplácených úvěrů. Jedná se o prozatímní rekord. Ten by ale mohl být překonaný již letos – za první čtyři měsíce vymohla pojišťovna 550 milionů.

Je výše pojištěných úvěrů EGAP ke konci letošního dubna. Za celý loňský rok to přitom bylo „jen“ 32 miliard.

Je nově oznámený případ společnosti Unistav na výstavbu chemičky, který EGAP pojistí v Rusku.