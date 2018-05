Trump řekl Íránu ne. Svět sčítá škody

Americký prezident Donald Trump neprodloužil dohodu o íránském jaderném programu z roku 2015 a obnovil sankce proti Íránu. Nejen Blízký východ se ocitne v nejistotě.

Co se může stát, když Trump řekne ne

Zpřísní se americké sankce vůči Íránu a tím tlak na země a firmy, které s Íránem obchodují Trump bude chtít vyjednat novou dohodu takzvanou severokorejskou cestou: zvýší tlak na Írán vojenskými hrozbami Írán zřejmě od dohody odstoupí a možná vypoví svůj podpis pod Dohodou o nešíření atomových zbraní (NPT). Tím by svět zcela ztratil kontrolu nad íránským jaderným programem V reakci Írán může prostřednictvím svých loajálních milic ohrozit americké vojáky v Iráku Odstoupení od dohody zostří už tak velké napětí mezi Íránem a Izraelem Rozdělí se USA a Evropa, neboť evropské státy podporovaly zachování dohody

Na čem stojí jaderná dohoda

Základem dohody z roku 2015 je, že Írán 15 let nebude rozšiřovat své kapacity na obohacování uranu a sníží obohacování v už existujících zařízeních. K obohacování smí používat jen pět tisíc zařízení (tzv. centrifug) z celkového počtu dvacet tisíc. Tím mělo být zajištěno, že obohacování nedosáhne míry potřebné pro vojenské využití, tedy k sestrojení nukleární nálože. více

Těžkovodní atomový reaktor v Aráku měl být přestavěn tak, aby nemohl vyrábět plutonium pro vojenské účely. Mezinárodní inspektoři měli mít podle dohody neomezený přístup do íránských atomových zařízení po dobu 25 let. Výměnou za to, že zastaví vojensky využitelný jaderný program, měl Írán slíbeno zrušení hospodářských sankcí.

Rada bezpečnosti OSN je přijala vůči islámské republice postupně v letech 2007 až 2012 kvůli nedostatečné spolupráci Íránu s mezinárodními zbrojními inspektory. Rozhovory vedlo s Íránem pět mocností: USA, Velká Británie, Rusko, Německo, Čína a Francie.

Íránská ekonomika

3,5 % Ekonomický růst v roce 2017 1,631 bilionu dolarů HDP v roce 2017, jde o 19. největší ekonomiku na světě 800 dolarů činí v přepočtu průměrný měsíční příjem íránské městské rodiny 10,4 % Nezaměstnanost v roce 2017 1,3 milionu barelů denní produkce ropy v roce 2017 158 miliard barelů Odhadované zásoby ropy v Iránu, jde o 10 % celosvětových zásob 80 % Podíl ropy na celkovém exportu v roce 2017

Cena ropy stoupla

Kvůli Trumpovu rozhodnutí se od pondělí ceny ropy vyšplhaly nejvýše od konce roku 2014. Cena ropy Brent stoupla na 75,78 dolaru za barel, cena americké lehké ropy na 75,91 dolarů za barel. V následujících dnech klesla jen mírně. Investoři se obávají, že znovuzavedení amerických sankcí vůči Íránu sníží dodávky ropy na trh.

Obchod Evropské unie s Íránem

Od uzavření jaderné dohody v březnu 2015 vzájemný obchod mezi Íránem a 28 členy Evropské unie prudce stoupl. Hlavními obchodními partnery Íránu jsou Spojené arabské emiráty (23,6 %) a Čína (22,3%) EU je na pátém místě s 6 % íránského zahraničního obchodu.

EU dovoz z Íránu (v mld. eur) EU vývoz do Íránu (v mld. eur)

2015 1,3 6,5

2016 5,5 8,2

2017 10,1 10,8

Podíly na vývozu z EU

stroje a dopravní prostředky 46,2 %

chemikálie 22,2 %

výrobky 8,8 %

Podíly na dovozu z Íránu do EU

ropa a plyn 77 %

výrobky 8,5 %

potraviny 6,8 %

Obchod České republiky s Íránem

Z hlediska vzájemného obchodního obratu je Írán 83. největším partnerem ČR.

