Tiger Woods opět táhne fanoušky ke golfu. A je mezi favority nadcházejícího turnaje Masters

Po letech osobních i zdravotních problémů je Tiger Woods před startem golfového Masters, jednoho z nejprestižnějších turnajů světa, jedním z hlavních favoritů na vítězství. Golf díky tomu zase nebývale táhne.

Návrat legendy

Tiger Woods je pro mnohé fanoušky zosobněním golfu. Když nehrál Woods, sport je vlastně nezajímal. Trefně to okomentoval raper Snoop Dog: "Je krásné, že se vrací. Golf bez něj je odpad." Co Woods pro svět sportu na krátkých greenech znamená, ukazují třeba i fanoušci, kteří obsypávají hřiště v Augustě už při trénincích na letošní Masters. Na turnajích, kde se Woods před pár týdny ukázal, letěla raketově nahoru televizní sledovanost. A to Woods ani nemusel zvítězit a drtit soupeře, po letech paběrkování stačilo, že je zpět mezi nejlepšími.

Phoenix Open 1997, hole in one na jamce číslo 16

6,9 milionu diváků

O tolik více diváků sledovalo na televizi NBC nedělní finálové kolo na turnaji Valspar Championship, kde Woods skončil nakonec druhý. Bylo to o 201 % více než loni. Na Arnold Palmer Invitational, kde byl Woods nakonec pátý, stoupla sledovanost meziročně o 134 %.

Masters 2005, putt, na základě nějž Nike rozjel masivní reklamní kampaň

"Dostal jsem druhou životní šanci, jsem chodící zázrak."Tiger Woods před Masters

Triumfy a pády Tigera Woodse

1996 Rok, kdy se Tiger Woods stal profesionálem, zároveň uzavřel první lukrativní sponzorské kontrakty s Nike nebo Titleist. 1997 Woods vyhrál poprvé turnaj Masters. K tomuto vítězství přidal později další tři (2001, 2002, 2005), celkem má 14 triumfů na turnajích kategorie major. 2009 V listopadu vypukl skandál, když vyšly na veřejnost fotky ze schůzek Woodse a newyorské manažerky nočního klubu Rachel Uchitelové. Pár dnů nato Woods naboural na Floridě. Objevila se doznání dalších žen o tom, že měly s Woodsem poměr. Woods vydal několik prohlášení, omluvil se a přerušil kariéru. 2010 Woods absolvoval 45denní terapii odvykání od sexuální závislosti. V srpnu se pak Woods po šesti letech manželství rozvedl se svou ženou Elin Nordgrenovou. 2013 Svůj poslední turnaj na PGA Tour vyhrál Woods před pěti lety, od té doby jakýkoliv výraznější sportovní úspěch až do letoška nezapsal. 2014 – 2017 V posledních letech zápasil Woods s problémy páteře a zad. Od roku 2014 prodělal čtyři operační zákroky v oblasti zad. Až ten poslední z loňského dubna Woodsovi podle jeho slov definitivně pomohl, a on tak mohl nastoupit plný trénink a začít pomýšlet na úspěchy na turnajích. 2017 29. května byl Woods zatčen na Floridě za řízení pod vlivem omamných látek. Pozdějším vysvětlením bylo předávkování medikamenty, které v té době užíval. Následovala probační léčba, pokuta a trest v podobě veřejně prospěšných prací.

Woods a byznys

Před aférou v roce 2009 byl Woods globální sportovní celebritou číslo 1, spojovat své jméno s ním chtěly nejen firmy orientované na sport, ale společnosti napříč trhem od finančních po telekomunikační. To všechno změnil skandál v roce 2009. Ztráta akcionářů firem, které se s Woodsem v té době spojovaly, dosáhla v prosinci podle odhadů 5 až 12 miliard dolarů. Jednou z mála firem, které s Woodsem zůstaly, je Nike. Firma v důsledku propadu trhu zrušila svoji divizi zaměřenou na golfové hole a další vybavení a vyrábí jen golfové oblečení a boty, jimiž zásobuje i Woodse.

Arnold Palmer Invitational 2018, úžasný více než dvacetimetrový putt

Na vrcholu (před vypuknutím aféry v roce 2009) 100 milionů dolarů ročně

(příjem z reklamy)

zobrazit více Nike (dodavatel oblečení a holí) AT&T (telekomunikace) Tag Heuer (výrobce hodinek) Buick (výrobce automobilů) Accenture (poradenská společnost) EA Sports (výrobce videoher Tiger Woods PGA Tour) Gillette (značka pánské kosmetiky) Gatorade (značka energy drinků) Dnes 45 milionů dolarů ročně

(příjem z reklamy)

zobrazit více Bridgestone Golf (míčky) Full Swing (golfový simulátor) Hero (výrobce motocyklů) Kowa (léky proti bolesti) Monster (energy drink) Nike (oblečení) PGA Tour (americká profesionální golfová asociace) Taylormade (dodavatel golfových holí) Upper Deck (výrobce suvenýrů)

Aktuální Woodsova sezona

V únoru prošel cutem turnaje Farmers Insurance Open, poté se nedostal do závěrečných dní turnaje Genesis Open. V březnu už ale skončil 12. na Honda Classic, obsadil dělené druhé místo na Valspar Championship a následně na Arnold Palmer Invitational uhrál sdílené páté místo.

Valspar Championships 2018, putt, který doprovodil televizní komentář: "To myslíš vážně?"

Rekordně drahé vstupenky na Masters

4000 dolarů v průměru cena vstupenky na úvodní kolo Masters

Od čtvrtka do neděle se na hřišti Augusta National v Texasu odehraje golfové Masters, které je mnohými považováno za absolutní vrchol golfové sezony. První ročník se konal v roce 1934. Vítěz vždy obléká ikonické zelené sako. Vstupenky na letošní ročník jsou hlavně kvůli očekáváním kolem Woodsova comebacku historicky rekordně drahé. Na čtvrtek, kdy je jisté, že Woods nastoupí do prvních kol, se na internetu přeprodávají za dvojnásobek loňské ceny.

Favorité podle sázkové kanceláře William Hill

Jordan Spieth 10:1 Rory McIlroy 10:1 Justin Thomas 11:1 Dustin Johnson 12:1 Tiger Woods 14:1 Justin Rose 14:1 Bubba Watson 16:1 Jason Day 18:1 Phil Mickelson 18:1 Paul Casey 20:1

Zdroj: Tigerwoods.com, Masters, PGA