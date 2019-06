Lodní doprava má výročí. Na moři probíhá drtivá většina celosvětového obchodu

Přesně před 200 lety přeplula americká loď Savannah Atlantický oceán. Po 29 dnech a 11 hodinách doplula do přístavu v Liverpoolu, kam ji přišly přivítat davy lidí. Její pokrokový parní pohon ale dlouho nevydržel. Krátce po doplutí do Evropy ho firma odstranila a z lodi se stala plachetnice. Trasa přes Atlantský oceán, kterou absolvovala i Savannah, byla dlouhou dobu hlavní obchodní spojnicí. V posledních letech ale získává v lodní dopravě navrch Asie. Nachází se tam osm z deseti nejvytíženějších přístavů. I když by se mohlo zdát, že v době letadel a rychlovlaků lodě ztrácejí význam, drtivá většina celosvětového obchodu se i dnes uskutečňuje na moři. Lodě jsou sice pomalé, ale dokážou převážet za nízkou cenu obrovské množství nákladu.

Největší přístavy na světě

pořadí název náklad v milionech tun 1. Čou-šan 1007 2. Šanghaj 706 3. Singapur 626 4. Su-čou 608 5. Kanton 566 6. Tchang-šan 565 7. Čching-tao 508 8. Port Hedland 505 9. Tchien-ťin 503

Co se převáží?

v milionech tun nákladu

Srovnání lodní přepravy: 1980 vs. 2018 podle typu

Největší společnosti provozující kontejnerovou lodní dopravu

podle kapacity

Název společnosti Sídlo Přepravené kontejnery (v mil) Maersk Line Dánsko 3,88 Mediterranean Shipping Company Švýcarsko/Itálie 3,12 CMA-CGM Francie 2,55 China Ocean Shipping Company Čína 1,97 Hapag-Lloyd Německo 1,55

Obchod na moři rozdělený podle regionů

Kontinent Naložení Vyložení Asie 42 % 61 % Evropa 17 % 20 % Amerika 21 % 13 % Oceánie 13 % 1 % Afrika 7 % 5 %

Kontejnerová revoluce

Skutečnou revoluci v nákladní dopravě na moři znamenalo zavedení kontejnerů. Největším problémem nákladních lodí byla příliš velká doba nakládání a vykládání zboží. To trvalo u velkých lodí i týden. Nástup standardizovaných kontejnerů nakládku výrazně urychlil. Kontejnery jde navíc jednoduše přeložit na vlak či kamion. V porovnání s tradičním nakládáním zboží také výrazně ubylo krádeží zboží.

Srovnání tras, na kterých jsou převáženy kontejnery

V milionech přepravených kontejnerů či jejich ekvivalentů

90 % zboží v rámci světové obchodní výměny cestuje po moři. 50 tisíc nákladních lodí provozují dopravci v mezinárodním obchodu. 16 bilionů dolarů je zhruba v přepočtu podle odhadů Světové obchodní organizace hodnota zboží, které nákladní lodě ročně přepraví.