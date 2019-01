Největší výnos loni měla burza v Hongkongu. Na trzích uspěl i český Avast

Burzovní král je Hongkong

Firem, které poprvé na burze veřejně nabídly své akcie, loni podle studie poradenské firmy EY ubylo. Ale kapitálu získaly ve srovnání s rokem 2017 více. O jeden z největších úpisů na hlavním londýnském trhu se postaral český Avast.

Veřejné primární úpisy (IPO) Data za rok 2018 Změna oproti 2017 Počet veřejných primárních úpisů 1359 -20,8 % Jejich celkový výnos (v mld. USD) 204,8 +6,5 %

Největší veřejné primární úpisy (rok 2018)

Emitent (burza) Obor Suma (v mld. USD) SoftBank (Tokio) konglomerát firem (telekomunikace, finance a další oblasti) 21,3 China Tower (Hongkong) největší provozovatel telekomunikačních věží na světě 7,5 Xiaomi (Hongkong) výrobce mobilních telefonů 5,4 Siemens Healthineers (Frankfurt) lékařské přístroje a technologie pro zdravotnictví 5,2 Knorr-Bremse (Frankfurt) výrobce brzdových systémů 4,4 Foxconn Industrial Internet (Šanghaj) vývoj a výroba elektronických přístrojů, zařízení pro cloud 4,25 Meituan-Dianping (Hongkong) internetový prodejce služeb (např. on-line prodej lístků do kina, slevomat, rozvoz jídla) 4,22 AXA Equitable Holdings (NYSE) divize pojišťovny AXA v USA 3,2 PagSeguro Digital (NYSE) elektronické platební systémy 2,6 iQIYI (Nasdaq) on-line video a zábava 2,4

Nejvíce bodovaly burzy v Asii a Tichomoří

Nejvíce peněz si investoři loni „vyzvedli“ v Hongkongu. Celkový výnos burzy (35,4 mld. USD) byl nejvyšší za posledních osm let. Přitom se čekalo ještě více IPO, hlavně z technologického sektoru. Z Asie a Tichomoří se dostalo do první desítky podle počtu IPO šest burz, podle výnosů pět burz. Bez ohledu na to, že celkový počet veřejných primárních úpisů v tomto regionu proti roku 2017 klesl skoro o třetinu.

Burzy s nejvyššími výnosy

Burza Suma (v mld. USD) Podíl v % Hongkong 35,4 17,3 NYSE (New York) 29,7 14,5 Tokio 26,4 12,9 Nasdaq (New York) 23,1 11,3 Deutsche Börse 13,6 6,6 Šanghaj 13,6 6,6 Londýn 8,5 4,1 Šen-čen 7,6 3,7 Ostatní 46,9 23

816 milionů USD Tolik získala na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů (LSE) v květnu česká softwarová firma Avast. Na LSE to byl dokonce druhý největší primární přeshraniční úpis.

Burzy s největším počtem úpisů (rok 2018)

Burza Počet IPO Podíl v % Hongkong 197 14,5 Bombaj 161 11,8 Nasdaq (New York) 142 10,4 Tokio 96 7,1 Sydney 85 6,3 NYSE (New York) 63 4,6 Pusan (J. Korea) 62 4,6 Šanghaj 59 4,3

Postavení klíčových regionů a změna proti roku 2017

Region Počet IPO Meziročně v % Asie a Tichomoří 666 -31 Evropa, Blízký východ, Indie, Afrika* 432 -16 USA 205 14

*Analýza jako jeden region sleduje Evropu, Blízký východ, Indii a Afriku.