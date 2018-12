Andrej Babiš proslavil v Česku svěřenské fondy. Není jediný, kdo je využívá

Svěřenské fondy v Česku proslavil premiér Andrej Babiš, který do nich uložil akcie společností Agrofert a SynBiol s tím, že se tak vyhne střetu zájmů. Není však jediný, kdo je využívá. Očekává se, že na konci roku počet svěřenských fondů přesáhne 1300.

Rychlý nárůst počtu svěřenských fondů

Na konci listopadu bylo v informačním systému evidence svěřenských fondů ministerstva spravedlnosti 1294 fondů. Ačkoliv mají Češi možnost si ho založit už od roku 2014, zaznamenávat se začaly až letos. Ty, které vznikly do roku 2017, musely být v systému do konce června, což zapříčinilo vysoké číslo nových fondů v tomto měsíci. Společnost Norfolk Asset Management očekává, že do příštího roku budou v Česku více než tři tisíce svěřenských fondů.

Počty fondů, které byly nově přidány do informačního systému

K čemu fondy slouží?

Podle nového občanského zákoníku mohou mít dva účely – veřejně prospěšný, nebo soukromý. V prvním případě by majetek v něm měl sloužit zájmům společnosti, třeba na podporu vzdělávání, kultury nebo dobročinných aktivit. Druhý případ je například možností, jak předat majetek dědicům za stanovení určitých podmínek – dosažení určitého věku či ukončení studia.

Kdo má v Česku svěřenský fond?

Andrej Babiš V únoru 2017 převedl Babiš skupinu Agrofert a další své firmy do dvou svěřenských fondů nazvaných AB private trust I a AB private trust II. Chtěl se tím vyhnout střetu zájmů. Podle právníků Evropské komise k tomu však nedošlo a Babiš má i nadále zájem na tom, jak tyto firmy hospodaří, a je tak ve střetu zájmů, když může ovlivnit přidělování evropských dotací. Premiér však takové nařčení odmítá. Michal Horáček Část svého majetku vložil do svěřenského fondu Futura H Trust i neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček, který tak chce zabezpečit své děti. Po jeho smrti nebude celý majetek rázem jejich, spoluzakladatel sázkové kanceláře Fortuna stanovil podmínky, za kterých budou moct jeho potomci majetek získat. Aleš Michl Tímto způsobem se majetku „zbavil“ také nový člen bankovní rady České národní banky. Do svěřenského fondu vložil svůj majetkový podíl v investičním fondu Quant. Michl tímto krokem chce minimalizovat potencionální střet zájmů, který by jako byznysmen a člen bankovní rady mohl mít. Ivo Valenta Svěřenský fond se chystá na začátku příštího roku založit také senátor za soukromníky a miliardář Ivo Valenta, kterému patří například loterijní společnost Synot Tip. Má i většinový podíl ve společnosti Our Media, do níž patří server Parlamentní listy.

Fondy a jejich správci

Každý fond má svého správce, který se o majetek v něm stará. V Česku se jím může stát kdokoliv, některé země však po nich vyžadují licenci.

Jeden fond nemusí mít pouze jednoho správce. Téměř 200 fondů jich má více, některé mají dokonce čtyři.

Někteří správci mají na starost více fondů. Přes 50 z nich figuruje v pěti a více fondech, více než 20 z nich je zapsáno ve více než deseti fondech. Rekordmanem je pak správce, který se stará přibližně o 50 fondů.

Správci jsou i ženy, které jsou zastoupeny v 41 procentech fondů. Mezi šesti nejvytíženějšími jich jsou dokonce hned čtyři.

Fondy s kuriózními názvy

Téměř 500 fondů nese ve svém názvu jméno a příjmení konkrétní osoby, v jejíž prospěch je fond zřízený. Objevují se však i fondy s kuriózními názvy: