Superhrdinský film Avengers: Endgame překonal v tržbách dosud vládnoucí sci-fi Avatar

Endgame se předevčírem stal titulem s historicky největšími tržbami z pokladen kin. Superhrdinský film utržil 2,79 miliardy dolarů a sesadil z první příčky sci-fi Avatar.

3. Titanic

Premiéra: 1997

Tržby v kinech: 2 187 500 000 dolarů

Režisérovi Jamesi Cameronovi nikdo nevěřil, ale on natočil tehdejší nejnákladnější film s rozpočtem přes 200 milionů dolarů jako oslnivé melodrama symbolicky pohřbívající spolu s potápějícím se Titanicem celou dávnou éru klasického Hollywoodu. Éru, kdy ve filmech hrály hvězdy, vydělávaly obrovské peníze, ale také získávaly Oscary. Titanic jako první film překročil v tržbách miliardu dolarů a proměnil 11 ze 14 oscarových nominací, čímž dorovnal snímek Ben Hur z roku 1959.

2. Avatar

Premiéra: 2008

Tržby v kinech: 2 789 700 000 dolarů

Deset let po úspěchu Titaniku opět režiséru Cameronovi mnozí nevěřili. Tentokrát místo velkolepého ponoru do minulosti nabídl vizi budoucnosti, nejen ve svém filmovém světě, ale také budoucnosti kinematografie. Natáčení ve 3D se po Avatarovi stalo standardem, přitom málokdo dosáhl podobného účinku jako pionýr a technologický puntičkář Cameron. Ten se ve světě modrých mimozemšťanů zabydlel, od té doby chystá další čtyři pokračování, první by mělo mít premiéru příští rok.

1. Avengers: Endgame

Premiéra: 2019

Tržby v kinech: 2 790 200 000 dolarů

Pár měsíců po dubnové premiéře se čtvrtý díl Avengers krátce vrátil do kin a sesadil Avatara z trůnu. Avengers tak nyní i v řeči čísel symbolizují přední pozici hollywoodského studia Marvel, patřícího pod Disneyho. Je to završení dekádu trvající a provázané ságy, která si trpělivě budovala publikum. Unikátní je v tom, jak ve světě komiksových superhrdinů pracuje s různými hollywoodskými žánry. Jako by dnešní Hollywood ani jiné než superhrdinské filmy nepotřeboval.

Ságy dnešního Hollywoodu