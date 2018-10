Nejslavnější hokejovou soutěž NHL zahájí zápas tradičních rivalů Toronta a Montrealu

John Tavares Kanada

Post: útočník Zápasů v NHL: 669 Bodů: 621

Kanadský útočník poprvé mění v NHL dres: od roku 2009 až do letošního jara hrál za New York Islanders, v létě ho ale získal tým Toronto Maple Leafs. V této sezoně se z něj stane nejlépe placený hráč soutěže, vydělá si 15,9 milionu dolarů. A to i přesto, že dostane jen minimální mzdu stanovenou soutěží na 650 tisíc dolarů. Kvůli vysokým kanadským daním dostane většinu peněz jako podpisový bonus.

Úspěchy: vítěz ZOH 2014, jednička draftu 2009