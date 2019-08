Seniorů bude přibývat. Veřejným rozpočtům se zvýší výdaje.

Protože se lidé dožívají vyššího věku, odcházejí do penze později než v minulosti. Seniorů odkázaných na důchod bude ale přesto přibývat. Veřejné rozpočty se tak musí připravit na větší výdaje.

Podíl lidí starších 65 let na počet obyvatel

rok 2018, v %

Země 65–79 let Nad 79 let Celkem Itálie 15,6 7 22,6 Řecko 14,9 6,9 21,8 Německo 15,2 6,2 21,4 Finsko 16 5,3 21,3 Bulharsko 16,2 4,8 21 Francie 13,7 6 20,7 Česko 15,2 4 19,2 Maďarsko 14,6 4,4 19 Belgie 13,1 5,6 18,7 Rakousko 13,7 4,9 18,6 Švýcarsko 13,2 5,1 18,3 Velká Británie 13,3 4,9 18,2 Polsko 12,8 4,3 17,1 Slovensko 12,3 3,2 15,5 Irsko 10,6 3,3 13,9

Nejstarší populaci podle podílu lidí nad 65 let mají Itálie a Řecko, hluboce zadlužené země na jižním křídle eurozóny. V Česku je to necelá pětina. Experti OECD uvádějí, že podíl této věkové skupiny se ve většině vyspělých zemí během následujících 40 let zdvojnásobí.

Veřejné sociální výdaje

v poměru k HDP, rok 2018, v %

Na sociální výdaje, z nichž největší část tvoří právě důchody, dávají evropské státy obrovské sumy. Více než třetinu v poměru k hrubému domácímu produktu představují ve Finsku a Francii. V zemích bývalého východního bloku je jejich váha podstatně nižší, což platí i pro Česko.

Průměrný věk odchodu do důchodu

Muži Věk Kolik let ho pobírají Švédsko 66 18,5 Irsko 66 17,5 Švýcarsko 65,7 19,3 Británie 65 19 Německo 63,6 19,3 Maďarsko 63,3 15,8 Rakousko 63 20,3 Česko 62,7 17,8 Polsko 62,7 17,5 Itálie 62,4 21,6 Belgie 61,7 21 Řecko 61,5 21,1 Slovensko 60,7 18 Francie 60,5 23,3 Lucembursko 59,7 22,9

Ženy Věk Kolik let ho pobírají Švédsko 65,1 21,5 Švýcarsko 64,3 23,2 Irsko 64,2 21,6 Británie 63,9 22,4 Německo 63,4 22,5 Rakousko 61,1 25 Itálie 61 25,9 Česko 60,9 23,1 Lucembursko 60,8 25,4 Francie 60,6 27,3 Maďarsko 60,2 22,4 Belgie 60,1 25,8 Polsko 60 24,2 Řecko 59,9 25,9 Slovensko 59,4 23,6

Počet lidí starších 65 let na sto obyvatel v produktivním věku

rok 2018