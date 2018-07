Satoranský dobývá basketbalovou ligu NBA. Míří mezi nejlépe placené české sportovce

Basketbalista Tomáš Satoranský se blíží tomu, aby se stal nejúspěšnějším českým hráčem v NBA v historii. Nová smlouva z něj zároveň může udělat jednoho z nejlépe placených českých sportovců.

Po mnoha letech mají Češi opět hráče, který pravidelně nastupuje v nejlepší basketbalové lize NBA. O víkendu se rozjelo play-off a Satoranský, který se vypracoval mezi důležité postavy Washingtonu Wizzards, má před sebou další důležitý krok v kariéře i v boji o novou smlouvu.

Loni ve své první sezoně basketbalista přezdívaný Sato sice spíše paběrkoval, letos už ovšem září o poznání více. V únoru proti Chicago Bulls nastřílel 25 bodů a překonal tak dosavadní nejlepší český výkon v NBA, který s 24 body držel od roku 2004 Jiří Welsch. V jednu chvíli dokonce vévodil celé NBA v poměru asistencí ke ztrátám. Portál Bleacher Report jej v únoru zařadil do All Star celé NBA u hráčů, kteří hrají méně než dvacet minut na zápas. celý text

Satoranského kariéru lemuje řada “nej”. V patnácti letech se stal nejmladším hráčem, který kdy hrál českou ligu. Jako historicky nejmladší, v sedmnácti letech, nakoukl i do seniorské reprezentace. Brzy zamířil do Sevilly a ve španělské lize ještě v 18 letech vyhrál soutěž ve smečování a přestoupil do slavné Barcelony. K jeho přednostem patří mimořádně vysoká basketbalová inteligence, perfektně čte hru a díky svým fyzickým parametrům dokáže hrát na více pozicích najednou, přičemž je platný i jako obránce.

Příští rok mu vyprší tříletý nováčkovský kontrakt na devět milionů dolarů (asi 187 milionů korun) a svými výkony si zatím říká o minimálně dvojnásobné navýšení. „Jde o to, jak se na něj dívá Washington a jaké mají plány do budoucna? Vidí jej jako svého prvního rozehrávače? Pokud se Washington nebo i jiný tým rozhodne, že z Tomáše bude ústřední rozehrávač v základní sestavě, tak dostane aspoň dvojnásobný plat,” odhaduje budoucnost české hvězdy v NBA Jiří Zídek, sportovní manažer mistrovského Nymburka a také první Čech, který kdy okusil zámořskou NBA.

S platem okolo šesti milionů dolarů za rok by se Satoranský posunul mezi desítku nejvíce vydělávajících českých sportovců. Aktuálně nejlépe placeným českým sportovcem je hokejista Philadelphia Flyers Jakub Voráček. Ten si podle časopisu Forbes přijde v letošní sezoně včetně příjmů z reklamy celkem na 322 milionů korun. “Tomáš má průlomovou sezonu, to je nezpochybnitelné, září nejvíc ze všech Čechů, kteří NBA hráli. Co Tomáše po marketingové stránce trochu limituje, je zásah a sledovanost basketbalu v Česku,” říká Petr Hercík, výkonný ředitel agentury Sport Invest Marketing. “Není u nás tak viditelný a je to důvod, proč pro něj bude těžké dostat se mezi deset nejvyužívanějších sportovců u nás po marketingové stránce. Spolupracuje například s oděvní firmou Blažek, může se častěji objevovat v reklamě, ale výše jeho kontraktů nebude taková jako například u Petra Čecha nebo u olympijských medailistů,“ dodává Hercík.