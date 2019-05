Novela usnadní nesporné rozvody

Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má přimět rozvádějící se manžele, aby se domluvili na péči o děti i na výživném. K soudu či nově jen k notáři by dorazili už s hotovou dohodou.

Polovina sňatků v Česku končí rozvodem

Hodnoceno podle stoupající rozvodovosti za poslední půlstoletí, vážnost manželství jako instituce trvale upadá. Zatímco v padesátých letech minulého století byla rozvodovost kolem dvanácti procent, od roku 2005 se trvale pohybuje těsně pod 50 procenty.

Rok Rozvodovost Počet rozvodů 1950 12,1 % 11 312 1960 15,8 % 12 970 1970 26,2 % 21 516 1980 30,7 % 27 218 1990 38,0 % 32 055 2000 41,4 % 29 704 2005 47,3 % 31 288 2010 50,0 % 30 783 2011 46,2 % 28 113 2012 44,5 % 26 402 2013 47,8 % 27 895 2014 46,7 % 26 764 2015 46,5 % 26 083 2016 45,2 % 24 996 2017 47,0 % 25 755

Místo k soudu k notáři

Ministerstvo spravedlnosti chce ulehčit soudům od takzvaných nesporných rozvodů. Manželé, kteří se doma dokážou dohodnout na tom, kdo bude pečovat o děti a jaké bude dostávat od druhého rodiče výživné, by s takovou dohodou mohli chodit k notáři, který by jejich rozvod „zpečetil“. Kritici však říkají, že taková novela postrádá význam. Rozvodů dohodou trvale přibývá i bez novely, z necelé třetiny ze všech rozvodů v roce 2015 se podíl rozumných rozchodů za tři roky zvýšil na 46 procent. Soudci navíc říkají, že je tyto rozvody moc nezatěžují, zatímco rozvod dohodou je pro ně otázka dvou až tří týdnů, takzvané sporné rozvody trvají mnohem déle. Třeba svěření dítěte do péče se řeší až 182 dnů, výživné i jeden rok.

Rozvodů dohodou přibývá

Podíl případů, kdy je podáván společný návrh na rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu. (v procentech)

Pozn.: Občanský zákoník zná takzvané sporné a nesporné rozvody od roku 2014. Již předtím však bylo možné přijít k soudu s návrhem, jak si manželé po rozvodu uspořádají své věci, čímž si ušetřili čas, peníze i starosti.

Složení rozvodů podle délky trvání manželství

Délka trvání v letech 1950 1990 2017 0 až 4 35,8 % 32,8 % 16,8 % 5 až 9 22,6 % 24,4 % 22,3 % 10 až 14 15 % 17 % 18,0 % 15 až 19 9,6 % 13,2 % 14,0 % 20 až 24 7,4 % 7,9 % 11,3 % 25 a více 9,6 % 4,7 % 17,7 %

13,2 roku je průměrná délka manželství v Česku 52,5 tisíce tolik sňatků bylo uzavřeno v Česku v roce 2017

Stále více dětí se rodí mimo manželství

Zatímco podíl dětí narozených v manželství ubývá, nesezdaných novorodičů je naopak za poslední léta stále více. Obě čísla už se prakticky vyrovnala.