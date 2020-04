Podívejte se, kde jsou roušky povinné a kde to zvažují

Vídeň, Paříž nebo Řím se proměnily v města duchů. V ulicích evropských metropolí jsou vidět jen osamělí lidé, kteří spěchají na nákup nebo do práce. Stále více z nich má na obličeji roušku nebo šátek, které zakrývají nos nebo ústa.

Ještě před pár týdny by přitom bylo jen těžké si něco podobného představit. Na rozdíl od mnoha asijských zemí není v Evropě nošení roušek zakořeněno. „Není to součástí naší kultury. Takže je to pro nás velká změna. Je nutné, abychom udělali tento krok, který povede k snížení přenosu koronaviru,“ řekl k tomu rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Zatímco třeba v Česku jsou ústenky povinné, jinde o tom státy nebo regiony uvažují. A leckdy se chtějí chránit sami občané, kteří začali nosit roušky, aniž by je k tomu někdo nutil.

Jak je to jinde ve světě?

Vybrané země