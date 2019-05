Zvýšení rodičovského příspěvku komplikuje růst výdajů na důchody či učitelské platy

Zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun slibovala současná vláda už ve svém programovém prohlášení. Původně zamýšlela přidat všem rodičům, kteří budou v době zvýšení příspěvek pobírat. Jenomže zvyšující se výdaje například na důchody nebo platy učitelů a zároveň zpomalující ekonomika neumožní ministerstvu práce a sociálních věcí vydat 11 miliard na plošné zvýšení. Za návrh přidat jen dětem, které se narodí až po začátku příštího roku, však vláda schytala kritiku včetně petice, kterou proti tomuto návrhu podepsalo 32 tisíc lidí.

Začalo tedy hledání řešení, jak nenaštvat rodiče s již narozenými dětmi a přitom na to mít. Příspěvek totiž pobírá přes čtvrt milionu rodin. Naposledy přišla ministryně práce Jana Maláčová s řešením o víkendu, když navrhla přidat všem, tedy i již narozeným dětem, ale osmdesátitisícový příspěvek krátit dětem, které jsou těsně před čtvrtým rokem života. Druhou vládní stranu ANO tím sociálnědemokratická ministryně však spíše zaskočila. Poslední platnou změnou v čerpání příspěvku tak zůstává ta z ledna loňského roku, která umožňuje rodičům zkrátit čerpání příspěvku až na dobu půl roku.

Celková výše rodičovského příspěvku

Pravidla pro pobírání

Ze zákona má na rodičovský příspěvek nárok jeden z rodičů, jenž pečuje o dítě do věku 4 let. Při narození dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká. Celková výše rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč, podle novely zákona platné od ledna 2018 si rodiče mohou zvolit, v jak vysokých částkách a na jak dlouho (nejdéle však do konce čtvrtého roku dítěte), si příspěvek nechají vyplácet.

Rodičovský příspěvek: počet příjemců a výdaje

Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku za sledovaný rok.

Příjemci rodičovské podle délky pobírání příspěvku

(Struktura příjemců vycházející z počtu dávek vyplacených v dubnu 2019, v %)

Vyšší příspěvek měsíčně

V minulosti bylo možné čerpat příspěvek do výše maximálně 11 500 Kč měsíčně. Novela zákona platná od roku 2018 umožnila rodičům s vyšším příjmem čerpat měsíčně i vyšší částku, což v současnosti využívá přes 18 tisíc lidí.

*dávky se vyplácí za předchozí měsíc, tj. jde o dávky s nárokem za leden 2018, od kdy byla účinná změna zákona

Zdroj: MPSV