Železniční přeprava zažila svůj historický výkon. Tratě se začnou více otevírat soukromníkům

Obliba železniční přepravy v Česku neustále roste, České dráhy i jejich soukromí konkurenti loni přepravili nejvíce cestujících za poslední dekádu. Zlaté časy státního dopravce se ale mohou brzy stát minulostí. Stát i kraje začínají tratě otevírat soukromníkům.

Výkon přepravy cestujících na železnici loni dosáhl svého historického maxima: 9,5 miliardy osobokilometrů. Osobokilometr představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost jednoho kilometru. Vzhledem k celkovému loňskému počtu cestujících to znamená, že jeden železniční pasažér za rok ve vlaku ujel průměrných 52 kilometrů. Takové číslo vypadá jako relativně nízké. V reálu ovšem neplatí, že by za rok na české železnici projelo 183 milionů lidí, protože jeden pasažér zpravidla absolvuje více jízd do roka. Pokud by vlakem pravidelně jezdil každý druhý Čech, v průměru by za rok ujel až 1900 kilometrů.

Tolik lidí loni přepravili čeští železniční dopravci. Jedná se o nejvyšší číslo za posledních deset let. Výkon železniční dopravy byl loni vůbec největší v historii – dosáhl 9,5 miliardy osobokilometrů. Meziročně se zvýšil o 7,4 procenta.

Tržní podíly železničních dopravců v prvním pololetí roku 2018

89 % 8,9 % 1,2 % 0,6 % 0,2 %

128 miliard korun

Tolik činí souhrnné dotace na osobní železnici za posledních 10 let. Loni to bylo celkem 14,4 miliardy. Kraje na dotacích vydaly téměř 9,8 miliardy, stát zbytek sumy. Naprostá většina peněz připadla Českým drahám. Soukromí dopravci, jako jsou RegioJet nebo Leo Express, zatím jezdí na nedotovaných tratích.

2019 Od prosince má začít fungovat jednotná jízdenka pro všechny železniční dopravce. 2023 Zakázky na tratě bez soutěže se budou moci vypisovat jen v mimořádných případech. 2033 Všechny zakázky přidělené bez soutěže musí být ukončeny.

Počet přepravených cestujících na železnici

(mil.)

Železniční souboje v krajích

Stát, který zřizuje dálkové železniční tratě, se zatím do soutěží na jejich provozovatele příliš nehrne. Jedna z prvních soutěží proběhla letos v červenci. Provoz tratě z Liberce do Pardubic vyhrály ČD. V příštích měsících by se měly soutěžit také tratě z Prahy do Luhačovic a z Prahy do Tanvaldu, o které mají zájem také soukromí dopravci.

Situace v krajích je odlišná. Ve většině z nich koncem příštího roku vyprší současné zakázky na železniční přepravu, ve kterých zatím dominují ČD. Těm část krajů prodloužila kontrakt, část z nich ale rozjíždí soutěže, do kterých se hlásí i soukromí dopravci.

Situace ohledně provozování dálkových tratí podle krajů

Praha Chystá se soutěž. Středočeský kraj Zakázku mají zatím České dráhy. Jihočeský kraj Chystá se soutěž.* Plzeňský kraj Chystá se soutěž. Karlovarský kraj Zakázku mají zatím České dráhy. Ústecký kraj Soutěž vyhrál RegioJet. Liberecký kraj Chystá se soutěž. Královéhradecký kraj O způsobu výběru dopravce zatím nebylo rozhodnuto. Pardubický kraj Dopravce bude vybrán napřímo. Vysočina Dopravce bude vybrán napřímo. Jihomoravský kraj Soutěž vyhrály České dráhy. Olomoucký kraj Chystá se soutěž. Moravskoslezský kraj Zakázku mají zatím České dráhy a GW Train Regio. Zlínský kraj Chystá se soutěž.

* Provoz motorových vlaků již vyhrály ČD. O elektrifikované tratě se právě soutěží.

Výkon železniční přepravy

(mil. osobokilometrů)

Zdroj: ministerstvo dopravy, SŽDC, kraje