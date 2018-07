Žlutá pole kvetou pro Agrofert: V Česku není firma tak spojená s řepkou jako bývalá Babišova skupina

Záplava žluté barvy na polích spustila řetězové reakce na sociálních sítích na téma byznys s řepkou olejkou a jeho spojitost s holdingem Agrofert, který donedávna patřil pre­miérovi v demisi Andreji Babišovi.

Ten dokonce zareagoval na svém twitterovém účtu, kde se snažil významnou spojitost Agrofertu s řepkovým byznysem vyvrátit. „K řepce jeden možná překvapivý fakt: z celkové úrody řepky v ČR vypěstuje moje bývalá firma jenom pět procent. Ano, pouze pět procent,“ uvedl Babiš na Twitteru.

Ve skutečnosti není v Česku firma, která by byla tak spojená s děním kolem pěstování řepky, jako je Agrofert. Od prodeje osiva až po zisk dotací za dodávky biopaliva do pohonných hmot.

Nabídku osiva více než třiceti odrůd řepky nabízí například bzenecká Oseva spadající pod holding Agrofert. Obdobně lze u jeho firem nakoupit postřiky, pesticidy či hnojiva pro kultivaci nejvíce pěstované olejniny. Agrofert nechtěl nijak hlouběji komentovat své postavení na trhu s přípravky a dalšími komoditami pro zemědělce, kteří se zabývají produkcí řepky olejky. „Zemědělci nakupují na volném trhu a my nemáme možnost zjistit, kdo co kde nakupuje a kolik procent čeho používá k pěstování řepky,“ uvedl mluvčí holdingu Karel Hanzelka. celý text

Také na trhu s plodinou a jejím následným zpracováním dominuje Agrofert. Firma Preol v Lovosicích na Litoměřicku, spadající pod holding, je dominantním výrobcem řepkového oleje. Výrobní kapacita už údajně nestačila poptávce, a tak firma investovala dvacet milionů korun do dalšího rozšíření výroby.

Už před dvěma lety se tehdy ještě Babišovy společnosti Preol a Primagra staly dominantními dodavateli bionafty do státního podniku Čepro. Zdvojnásobily tím svůj podíl na dodávkách do státní firmy oproti období, než se Babiš stal ministrem financí v minulé vládě.

Napomohla tomu i razie Daňové kobry v ústecké společnosti Kratolia v roce 2015. Výrobce bionafty brzy po zásahu policie a finanční správy skončil. Následně se zmíněné firmy Babišova holdingu staly jedinými tuzemskými dodavateli bionafty pro Čepro.

Byznys s bionaftou bude až do roku 2020 stát podporovat, poslanci to odsouhlasili v roce 2015. Stát na podporu ­biopaliv tehdy dával formou úlevy od spotřební daně 1,5 až dvě miliardy korun ročně, podpora se však dlouhodobě snižuje s klesající poptávkou po biopalivech. Už při schvalování podpory někteří poslanci namítali, že na tom vydělá nejvíce Babišův Agrofert. Předchůdce předsedy ANO na postu ministra financí Miroslav Kalousek to vyčíslil na pět miliard korun.

Obchod s bionaftou ale není v současné době jediným účelem pěstování řepky. Olej má stále pevnější pozici v kuchyni nebo při výrobě potravinářských výrobků. Dále se využívá v kosmetickém průmyslu, při výrobě léčiv nebo jako součást biologicky odbouratelných průmyslových maziv. Podíl produkce jedlého řepkového oleje poslední roky roste na úkor produkce biopaliva, zkráceně nazývaného MEŘO (metylester řepkového oleje), byť to stále ještě převažuje. Agrofert uvádí, že poměr pomalu vyrovnává, dnes je tři ku dvěma ve prospěch výroby biopaliv, což platí i pro výrobu v celé České republice. „Kromě jedlého oleje a MEŘO jsou ze semen řepky vyráběny také šroty, které slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata,“ doplnil Hanzelka.

Ten také kritizuje, že se z řepky stalo v posledních dnech „politikum“ a že je produkce této plodiny démonizována. „Zajímavé je, že například pěstování brambor pro technické účely nikomu nevadí. Pro srovnání, v sousedním Německu se pěstuje řepka ve větším rozsahu než v ČR a nikomu to tam nevadí. Jen u nás jsou zemědělci bohužel agresivně veřejně kritizováni za to, že dělají svou práci,“ řekl mluvčí holdingu Agrofert.