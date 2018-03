Putin vystupuje v roli obnovitele ruské vojenské síly. Za jeho éry výdaje na armádu vzrostly

Délka trvání: Od 20. února 2014 (výsadek tzv. zelených mužíčků na Krymu) a od 6. dubna 2014 (první přestřelky na Donbase)

Ruské ztráty: Oficiálně nelze ověřit, protože Rusko popírá byť jen přítomnost svých vojáků na východní Ukrajině. Odhady se pohybují od jednoho tisíce do tří tisíc.

Jde o první konflikt označovaný jako takzvaná hybridní válka. Ruská armáda zabrala Krym prostřednictvím mužů v neoznačených uniformách, přezdívaných zelení mužíčci. Po Krymu začala válka na Donbasu, pod kontrolou Ruska a ruské armády zůstalo zhruba 3,6 milionu obyvatel. Moskva popírala, že by posílala na Ukrajinu vojáky. Údajně šlo o dobrovolníky, kteří prý byli na „dovolené“. Do řady bitev ale bylo nasazeno ruské dělostřelectvo, například do bitvy o strategicky významné město Debalceve na začátku roku 2015.

Válka má mezi Rusy podporu, Putin ji prezentuje jako obranu ruskojazyčných obyvatel Ukrajiny.