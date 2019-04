Sóju? Ne, raději maso. Téměř 90 procent Čechů má maso na talíři alespoň jednou týdně

V březnu 2019 provedla agentura Ipsos výzkum zaměřený na stravovací návyky Čechů, jde o první takový průzkum zaměřený mimojiné na postoj tuzemské populace k veganství a vegetariánství. Mezinárodní srovnání vychází z dat Ipsos Global Advisor.

Kolik Čechů jí tyto potraviny alespoň jednou týdně

v %

Jak se Češi stravují

Česko Evropa konzumují vše – živočišné i rostlinné produkty bez omezení 90 % 76 % vegetariáni 3 % 4 % vegani 1 % 2 % pescatariáni 1 % 2 % flexitariáni 4 % 13 % jiný způsob 1 % 3 %

Vegan nejí nic živočišného původu, tedy například ani mléko nebo vejce. Pescatarián nekonzumuje maso, ale jí ryby. Flexitarián výrazně omezuje konzumaci masa, příležitostně ho ale jí.

Ve světě je více flexitariánů

Flexitariáni omezují spotřebu masa, ať už jde o množství nebo četnost, ale nevzdávají se ho úplně. Často konzumují jen určité typy masa podle původu (nejedí třeba maso zvířat chovaných v nevhodných podmínkách). Podíl veganů a vegetariánů je v Evropě obdobný jako v ČR, flexitariánů je ale v Evropě třikrát více než v Česku. „Jedná se především o mladé lidi do 34 let. Velký vliv na ně má internet a sociální média. Například dva z pěti Britů omezujících konzumaci masa přiznávají ovlivnění různými kampaněmi a iniciativami typu Veganuary či Meat Free Monday, 16 procent také přiznává vliv blogerů a vlogerů,“ říká Tomáš Macků z agentury Ipsos.

Procento flexitariánů v populaci

Češi a snižování konzumace vybraných potravin (v %)

Nejčastějším důvodem pro snižování konzumace vybraných potravin je snaha zhubnout nebo zdravý životní styl a prevence zdravotních problémů. Etické důvody (ohleduplnost ke zvířatům) lidé nejčastěji uvádí u masa a masných výrobků, kde to byl důvod k omezení konzumace pro čtvrtinu Čechů. Podobně je to u ekologické náročnosti živočišné výroby, kterou častěji zohledňují mladí lidé ve věku 18 až 34 let.

Ekologie a etika v rozhodování o jídle

Důvod snižování konzumace (v %)

Veganství a vegetariánství

K rostlinným alternativám masa a živočišných produktů ve stravě se začalo v Česku přiklánět více lidí postupně v průběhu posledních 10 let. Rostlinné potraviny a další vegetariánské a veganské produkty dnes nenabízí jen specializované prodejny, ale prakticky každý obchod, včetně velkých řetězců, které mají vlastní privátní značky zaměřené na veganské potraviny (např. Kaufland – Take it veggie, Albert – Nature’s Promise). „ Kromě veganského přístupu ve stravování přechází někteří Češi také na veganskou kosmetiku a stále populárnější je i veganská móda. Veganství je pro mnoho lidí přímo spojeno s ekologií a zodpovědným, udržitelným a ohleduplným přístupem k planetě,“ doplňuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace pro společenskou odpovědnost.

450 restaurací veganských i vegetariánských je v Česku podle Martina Ranningera z České veganské společnosti. Praha podle něj patří k městům s nejvyšší hustotu veganských restaurací v Evropě. Jak poroste světový trh s rostlinnými alternativami k mléčným výrobkům (podle Euromonitoru) 2015: 21 miliard dolarů Předpověď 2024: 34 miliard dolarů