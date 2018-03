Saúdský princ plánuje snížení závislosti na ropě a řadu reforem. Upevňuje spojenectví s Trumpem

Saúdský korunní princ Salmán jede za hlavním spojencem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Spojenectví mezi Washingtonem a Rijádem se nyní zdá být pevnější než kdy dříve.

Donald Trump a Muhammad bin Salmán

Po květnové návštěvě Rijádu prohlásil Donald Trump, že saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán je „náš člověk.“ Formálně je hlavou Saúdské Arábie dvaaosmdesátiletý král Salmán, ale hlavní rozhodnutí činí dvaatřicetiletý korunní princ. Ten přijíždí do USA jednat o posílení vzájemných vztahů a také o možných investicích v Saúdské Arábii se zástupci firem Google, Apple a Amazon. S Trumpem korunního prince spojuje nepřátelský postoj k Íránu a obava z jeho ambicí. Pro Saúdy je Írán mocenským konkurentem v oblasti a sektářským soupeřem (Saúdská Arábie se považuje za baštu sunnitského islámu, Írán je šíitská země). Pro Trumpa je Írán ohrožením Izraele, hlavního spojence USA v oblasti. Za vlády Baracka Obamy Saúdové nelibě přijali dohodu o řešení íránského jaderného programu. Obamovi vyčítali, že je hodil přes palubu a posílil Írán.

Plány korunního prince

Princův plán nazvaný Vize 2030 předpokládá postupné reformy s cílem snížit závislost království na ropě. Muhammad bin Salmán chce zmenšit státní sektor, podpořit vytváření pracovních míst v soukromé sféře. Pomoci k tomu má kromě jiného výstavba hotelů a podpora turistického ruchu po vzoru Dubaje. Součástí plánu jsou investice do obnovitelných zdrojů energie. Princ slibuje boj proti korupci a transparentnější vládu, ačkoliv politická opozice nebo kritika vlády nejsou tolerovány.

Akcie Aramco

zobrazit více K plánům patří prodej akcií ropné společnosti Aramco a její vstup na burzu. Mělo se tak stát už letos, ale Rijád krok odložil na příští rok. Hodnota firmy je odhadována na dva biliony dolarů (zhruba 41 bilionů korun). 400 miliard dolarů

zobrazit více Existuje plán navýšit majetek Saúdskoarabského státního investičního fondu do tří let na 400 miliard dolarů (zhruba 8,7 bilionu korun). Tento plán je ale navázán na zatím neuskutečněný prodej akcií Aramco. 16 jaderných elektráren

zobrazit více Plánuje se stavba 16 jaderných elektráren do roku 2038. Největším favoritem na získání zakázky je americká firma Westinghouse. NEOM

zobrazit více Plánuje se vybudování úplně nového města v poušti, které by propojilo Saúdskou Arábii, Jordánsko a Egypt. Projekt, zvaný NEOM, má stát až 300 miliard dolarů a první čtvrti mají být dokončeny v roce 2025.

Reformy islámské společnosti

Muhammad bin Salmán loni oznámil, že země se „navrátí k umírněnému islámu.“ Jde o reakci na kritiku, že oficiální ideologií království je wahhábismus, spojovaný s radikalismem a terorismem. Není jasné, jak se oznámení projeví v praxi. Povolil v zemi koncerty a kina. V Rijádu se začne stavět budova opery, po celé zemi má během deseti let vyrůst 300 kin. Ženy mají mít více šancí uplatnit se v zaměstnání. Výraznou změnou pro ženy se loni stalo zrušení zákazu řídit automobily. Takzvaný opatrovnický zákon, který nedovoluje ženám stěhovat se, žádat o práci či o studium nebo cestovat do zahraničí bez souhlasu mužského příbuzného však zatím zrušen nebyl.

Globální ropný hráč

Saúdská Arábie je globálním ekonomickým a politickým hráčem díky ropě. Její zásoby jsou odhadovány na zhruba 266 miliard barelů. Ropa zajišťuje 90 procent příjmu do státní pokladny Saúdské Arábie. Ghawar na východě země je největším ropným polem světa. Těží z něj od roku 1951. Obsahuje stále přes 70 miliard barelů ropy.

Země s největšími prokázanými zásobami ropy

(v miliardách barelů)

Venezuela 300

Saúdská Arábie 266

Kanada 170

Írán 158

Irák 143

7 milionů barelů denně

Saúdská Arábie je největším exportérem ropy na světě. Vyváží sedm milionů barelů denně. Na dalších místech jsou – s velkým odstupem – Rusko (4,5 milionu barelů denně) a Irák (3,4 milionu). K největším odběratelům saúdskoarabské ropy patří Čína, Indie, Jižní Korea, Japonsko a stále také USA, ačkoliv vývoz do Spojených států loni klesl na nejnižší hodnotu za 30 let.

Časová osa:

Strategické partnerství USA a Saúdské Arábie

1933 Američané získali první koncesi na průzkum ropných nalezišť. 1938 Na saúdskoarabském území bylo objeveno první ropné pole. 1945 Schůzka saúdského krále Abdala Azíze ibn Saúda a prezidenta Franklina D. Roosevelta na palubě lodi na egyptském Velkém Hořkém jezeře. 1973 Saúdská Arábie patřila k iniciátorům ropného embarga vůči zemím, které pomáhaly ve válce Izraeli, a to včetně USA. Cena ropy prudce vzrostla. 1979 Washington a Rijád spojuje odpor proti islámské revoluci v Íránu a sovětské invazi do Afghánistánu. Společně začaly podporovat a vyzbrojovat afghánskou opozici. 1990 Saúdský král Fahd pozval do Saúdské Arábie přes půl milionu amerických vojáků po irácké invazi do Kuvajtu v rámci operace Pouštní bouře. 2001 Patnáct z devatenácti sebevražedných teroristů, kteří provedli útoky 11. září na New York a Washington, pocházelo ze Saúdské Arábie. 2017 Donald Trump oznamuje uzavření obří dohody o dodávkách zbraní do Saúdské Arábie v hodnotě 110 miliard dolarů.

Zdroje: International Energy agency (IEA), Oil and Gas Journal, Bloomberg, Reuters, T. Lippman – Inside the Mirage: America´s Fragile Partnership with Saudi Arabia