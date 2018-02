Přestupy ve fotbale: V Česku padla rekordní částka, utrácejí i evropské kluby

Téměř polovina peněz za všechny přestupy ve španělské La Lize spolkl přestup Philippa Coutinha. Zároveň se transfery ve Španělsku nyní víc rozhýbaly i proto, že Atlétiku Madrid vypršel zákaz přestupů, který pro něj platil od léta za to, že měl v minulosti lákat hráče mladší 15 let.

Bundesliga je dlouhodobě soutěží, v níž z pěti velkých evropských lig nastupuje nejvíc Čechů. Aktuálně je v sestavách německých ligových týmů pětice českých hráčů. V zimě se ovšem žádný další přestup z Česka do této soutěže nekonal.

V Serii A se přes zimu hráči příliš nepřestupovali. Zajímavostí je například i to, že suma za příchody fotbalistů do italských klubů byla nyní nižší než v druhé nejvyšší anglické lize Championship.

Francie – 108 milionů eur

(zima 2017: 130 milionů eur)

Ve Francii se největší přestupy vždy čekají od nejbohatšího klubu Paris Saint Germain. Klubu se ale daří, do kádru už tak nabitého hvězdami příliš nezasáhl. Do účetnictví by se každopádně až v létě měl výrazně promítnout přestup Kyliana Mbappého z Monaka. Ten je nyní v Paříži formou hostování, opce na přestup má cenovku 180 milionů eur.