Přesně před 50 lety odstartovali lidé k Měsíci a misi splnili

Byl to rachot, takový, který lze jen těžko k něčemu přirovnat. Vzniklý hluk mohl překonat jen výbuch atomové pumy. Dne 16. července roku 1969 v 9:32 místního času (14:32 středoevropského) zaburácely na Kennedyho mysu na Floridě motory obrovské 111 metrů vysoké rakety Saturn V. Rázové vlny vyvolané startem zaznamenaly seizmografy ve vzdálenosti až 2000 kilometrů.

Monumentální raketa do vesmírného prostoru vynesla Apollo 11 s tříčlennou posádkou složenou z amerických astronautů Neila Armstronga, Edwina Aldrina a Michaela Collinse. Oběžné dráhy Země dosáhli po 12 minutách. Následný let k 384 400 kilometrů vzdálenému Měsíci jim trval tři dny. Neil Armstrong a Edwin Aldrin v lunárním modulu na Měsíc hladce dosedli 20. července 1969 ve 21:17:43 středoevropského času. Sestup provázelo několik poplachů hlášených modulem a minutí cílového místa přistání o několik kilometrů. Přesto byli schopní misi úspěšně dokončit.

První člověk na Měsíci

Trojčlenná posádka Apolla 11 byla složená z velitele Neila Armstronga, pilota lunárního modulu Edwina Aldrina a pilota velitelského modulu Michaela Collinse, který během sestupu lunárního modulu na povrch Měsíce zůstal ve velitelském modulu obíhat kolem Měsíce. Prvním člověkem, který na povrch Měsíce vstoupil, se stal Neil Armstrong následovaný Edwinem Aldrinem.

Rekordně krátký čas

V historii kosmonautiky zatím není větší mise, než byl lunární program Apollo. Ten přitom vznikl v rekordně krátkém čase, během něhož američtí technici dokázali zkonstruovat celou řadu mimořádných technologií. Americký lunární program byl oficiálně vyhlášen 24. května 1961. Tehdejší prezident USA John F. Kennedy deklaroval na společné schůzi obou komor Kongresu za národní cíl dopravit bezpečně lidi na Měsíc a zpět do konce desetiletí. Měla to být adekvátní odpověď na dosavadní triumfy sovětské techniky při dobývání vesmíru – vypuštění první umělé družice Sputnik 1 v roce 1957, první zásah Měsíce sondou Luna 2 v roce 1959 a zejména let prvního kosmonauta Jurije Gagarina v dubnu 1961 v kosmické lodi Vostok. První zkušební let Apolla proběhl v říjnu 1968 a v červenci 1969 už byli Američané na Měsíci.

3500 novinářů Start rakety Saturn V s Apollem 11 byl obrovskou mediální událostí. Ke sledování startu tehdy dostalo akreditaci 3500 novinářů. Z Československa byli přinejmenším tři. Zprávy z letu na Měsíc vysílala i Československá televize. Cenzura se tohoto amerického úspěchu příliš nedotkla. 110 metrů Raketa Saturn V měřila úctyhodných 110,6 metru, což je zhruba jen o polovinu méně, než má televizní Žižkovská věž v Praze (216 m), na níž se o víkendu uskuteční připomínkový videomapping startu této rakety. Dodnes se o ní hovoří jako o nejvýkonnější raketě, kterou lidstvo sestrojilo.

Apollo 8

První kosmickou lodí, která se s lidskou posádkou dostala mimo oběžnou dráhu kolem Země, byla Apollo 8. Odstartovala 21. prosince 1968 a její tříčlennou posádku tvořil velitel Frank Borman, pilot velitelského modulu Jim Lovell a pilot lunárního modulu William Anders, přestože lunární modul tehdy ještě nebyl součástí tohoto letu. Mimochodem, prvními živočichy, kteří se na povrch Měsíce podívali opravdu zblízka, byli želvy, červi a mušky. V roce 1968 je na oběžnou dráhu Měsíce vypustili Sověti. Na Zemi se pak vrátili zcela zdraví.

Dvořákova Novosvětská symfonie

Neil Armstrong si na cestu na Měsíc přibalil jednu speciální magnetofonovou nahrávku, kterou rád poslouchal. Na povrchu Měsíce tak zazněla Dvořákova Novosvětská symfonie.

2 hodiny a 32 minut na luně První vycházka lidí po Měsíci trvala 2 hodiny a 32 minut a astronauti při ní sebrali 21,55 kg vzorků. I když planetologové původně tvrdili, že budou moci po získání vzorků jednoznačně rozhodnout o tom, jak Měsíc vznikl, nestalo se tak. I další čtyři úspěšné expedice lidí na Měsíc přinesly spíše další otázky než odpovědi. 12 astronautů Po Apollu 11 na Měsíci přistálo ještě pět dalších misí programu Apollo, poslední v prosinci 1972. V šesti vesmírných letech se tak po povrchu měsíce prošlo celkem dvanáct amerických astronautů. Dodnes jsou jedinými lidmi, kteří navštívili jiné vesmírné těleso než Zemi.