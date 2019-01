Na pražské burze loni končily v kladných číslech jen akcie ČEZ a firmy Avast

V letošním roce analytici radí investorům sázet například na akcie energetické společnosti ČEZ či bankovní tituly. V případě ČEZ by měly hrát pozitivní roli rostoucí ceny elektřiny, u bank pak další zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky. To by se mělo pozitivně odrazit na jejich úrokových maržích. Podobná doporučení však uváděli na začátku roku 2018, ale realita byla v například v případě zmíněných bank jiná. Důvodem bylo dění na světových finančních trzích, které se odrazilo poklesem kurzů akcií napříč regiony i sektory. Jediné dva tituly, které v Praze zakončily rok v kladných číslech, byly akcie ČEZ a výrobce antivirů Avast. Podobná nejistota bude na trzích panovat i letos, a to i kvůli obavám z dopadu obchodních sporů mezi USA a Čínou či zpomalování světové ekonomiky.

Index PX

Hodnota akcií na pražské burze loni (měřeno indexem PX) klesla o devět procent, se započtením vyplacených dividend o čtyři procenta. Ke ztrátám došlo v závěru roku, kdy byl český trh po vlivem dění na světových burzách. Ty táhla dolů mimo jiné nejistota ohledně vývoje obchodních vztahů mezi USA a Čínou a obavy ze zpomalování světové ekonomiky.

Nejziskovější na pražské burze byly v roce 2018 akcie energetické společnosti ČEZ (+7,7 %). Kromě ní zakončily rok 2018 v mírném plusu také cenné papíry výrobce antivirů Avast. Ostatní akciové tituly si loni připsaly ztráty, přičemž největší propad (o 38 %) zaznamenaly akcie mediální skupiny CME.

V průběhu roku bylo ukončeno burzovní obchodování s akciemi sázkové společnosti Fortuna a Unipetrolu, které zcela ovládli jejich většinoví akcionáři.

ČEZ (+7,7 %)

Akcie polostátní energetické společnosti posilovaly díky rostoucím cenám elektřiny, a tedy výhledu vyšších zisků v následujících letech. Se započtením dividend investoři loni vydělali na této akcii přes 13 procent.

Avast (+0,6 %)

O necelé procento v plusu zakončily minulý rok akcie firmy Avast, podnikající v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnost na jaře vstoupila na londýnskou burzu a v Praze se obchoduje v rámci takzvaného duálního listingu. Zájem investorů podle analytiků odráží dobré vyhlídky podnikání v oblasti kyberbezpečnosti.

Central European Media Enterprises (-37,9 %)

Mediální skupina, která vlastní i TV Nova, byla největším propadákem roku 2018 na pražské burze, když její akcie spadly o 38 procent. Společnost z regulatorních důvodů několikrát odložila dokončení prodeje slovinských aktiv. Výtěžek prodeje přitom měl být částečně použit na snížení zadlužení.

Kofola (-32,5 %)

Propadákem byly také akcie nápojové společnosti Kofola. Výrazný pokles ceny akcií primárně souvisel s červnovým odchodem polského minoritního akcionáře a tlakem spojeným s prodejem jeho akcií v rámci zrychleného úpisu.

Erste Group (-19,2 %)

Z bank se nejhůře dařilo rakouské Erste. Její akcie prudce zasáhly zejména zprávy o sektorové dani z bankovních aktiv plánované rumunskou vládou. Odvod by významně ovlivnil zisky Erste, jelikož Rumunsko patří mezi její důležité trhy.

Komerční banka (-7,4 %)

Dolů šla v loňském roce také cena akcií Komerční banky. To i přesto, že jí, stejně jako dalším tuzemským finančním domům, hrálo do karet zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou, což by se mělo pozitivně projevit na vývoji úrokových marží. Ani akciím Komerční banky se však nevyhnula negativní nálada investorů na světových trzích.

Moneta Money Bank (-14,2 %)

I přes pozitivní vývoj českého bankovního sektoru a jeho pozitivní výhled klesla i cena akcií Monety. Kromě horší celosvětové nálady investorů byla cena i pod vlivem nejistoty související s připravovaným spojením s konkurenční Air Bank, patřící pod finanční skupinu PPF miliardáře Petra Kellnera.

O2 Czech Republic (-11,6 %)

V listopadu cena akcií telekomunikační společnosti výrazně spadla kvůli vyřazení z akciového indexu MSCI Czech Republic. Důvodem byl nízký podíl akcií, s nimiž jde volně obchodovat (tedy nejsou v držení strategických akcionářů). Kvůli vyřazení z indexu se cenných papírů zbavovaly pasivní fondy, které složením svých portfolií kopírují složení akciových indexů. Následně se však kurz akcií vrátil na původní úroveň.

Vienna Insurance Group (-21,3 %)

O pětinu klesly ceny rakouské pojišťovací skupiny. Roli mohly hrát mimo jiné obavy z politického vývoje v Rumunsku a možných dopadů na tamní pojišťovací trh.

Philip Morris ČR (-15,0 %)

I přes růst zisků a atraktivní - zhruba sedmiprocentní - dividendový výnos se pokles kurzu akcií nevyhnul ani tabákové společnosti.

PF Nonwovens (-1,8 %)

Jen mírný pokles zaznamenaly akcie výrobce netkaných textilií. To i přesto, že firma v minulém roce nevyplatila dividendu a nehodlá tak činit ani v letech nejbližších. Hlavní akcionář, kterým je s 90 procenty finanční skupina R2G, totiž chce mít dostatek hotovosti na případné akvizice a investice. Nejistá je navíc i budoucnost firmy na pražské burze.

Stock Spirit Group (-21,4 %)

Zapomenout na loňský rok by zřejmě chtěli i investoři do akcií likérky Stock. Důvodem propadu mohou být obavy z dopadu silného konkurenčního boje na hospodaření firmy.