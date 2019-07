Miliardy v praní a čištění. S růstem turistického ruchu stoupá i zájem o prádelny

Průmyslové prádelny a čistírny pracují hlavně pro české nemocnice, hotely, firmy, ale i koncové zákazníky. Jak zjistil aktuální průzkum, pracuje v nich přes osm tisíc lidí, kteří jsou dlouhodobě podhodnocení.

Zatímco před Sametovou revolucí měly nemocnice, státní podniky i větší hotely své vlastní prádelny, dnes pro ně pracují čím dál častěji soukromé firmy. Podle odhadů Asociace prádelen a čistíren ČR si nechává prát své prádlo maximálně polovina podniků, zbytek si to řeší svépomocí. Podle průzkumu, který si nechala asociace udělat, objem vypraného prádla roste. „Zvyšuje se turistický ruch a s tím i poptávka po praní. Prádelny dnes mají často plné kapacity a nemohou brát další zakázky,“ uvádí Lenka Břoušková, prezidentka asociace.

I tento obor trápí nedostatek zaměstnanců. Práce v prádelnách i čistírnách je náročná fyzicky, zároveň vyžaduje zkušenosti s chemickými prostředky. Přesto je podhodnocená. Většina lidí tady nedosáhne ani na polovinu české průměrné mzdy. Podle Břouškové je problém způsoben nízkými cenami. „Za posledních 15 let se ceny nijak nezvýšily. Cenovou politiku určují větší hráči, takže ti menší to špatně dotahují a od toho se odvíjí i mzdy,“ říká Břoušková. S tím, že trh začíná být nasycený a služby prádelen a čistíren začínají být oceňovány lépe. Podle Jany Puškáčové, členky předsednictva asocicace, je zvednutí cen také otázkou udržení zaměstnanců a investic do výroby. Na trhu prádelen a čistíren došlo v posledních letech k podstatné změně. Výrobní firmy i státní instituce si spočítaly, že je pro ně výhodnější si prádlo pronajímat než jej vlastnit. „S pronajímáním prádla se rozšířila nabídka služeb prádelen. K těmto zakázkám se dostanou ale spíš velké prádelny. Ty menší většinou uživí zakázkové praní pro penziony, živnostníky nebo koncové zákazníky,“ míní Puškáčová. Podle ní se trh v poslední době mění. Menší podniky majitelé buď prodávají větším hráčům nebo často končí. Nyní na trhu působí 403 firem, velkých českých a nadnárodních společností je asi 10, mají však 90procentní obrat na trhu. Prádelny i čistírny se podle Břouškové snaží jít ruku v ruce s ekologií. Téměř třetina firem má však stroje starší 10 let, které nejsou úplně úsporné. Hledají tak možnosti, jak být k přírodě šetrnější, jinde. Například prádelny snižují počty máchání nebo recyklují vodu z máchání a používají ji v jiných procesech praní. V čistírnách se zase používá takzvané mokré čištění místo čištění v chemických strojích.

Trh s praním a čištěním prádla Počet prádelen a čistíren v Česku 403 Na trhu se ročně protočí 5,9 miliardy korun Průměrně jedna prádelna/čistírna denně zpracuje 3,3 tuny prádla

Zaměstnanci v prádelnách a čistírnách

Prádelny a čistírny zaměstnávají cca 8290 lidí. Ve většině případů v prádelnách a čistírnách v Česku pracují lidé se základním vzděláním nebo starší zaměstnanci, kteří se vyučili v oboru. Ten už se dnes na žádném učilišti nevyučuje.

Prádelny a počty zaměstnanců

v procentech

Čistírny a počty zaměstnanců

v procentech

Mzdy řadových zaměstnanců

Podle Břouškové je problém s nízkými mzdami historicky způsoben nízkou cenovou politikou prádelen a čistíren. "V oboru pracuji 30 let a mám pocit, že za posledních 15 let se ceny nijak extra nezvýšily. Trh ale začíná být nasycený a služby prádelen a čistíren začínají být oceňovány. Předtím byly považovány za něco druhořadého. Samozřejmě cenovou politiku určují větší hráči, takže ti menší to špatně dotahují a od toho se odvíjí i mzdy," říká Břoušková. Podle Puškáčové je zvednutí cen za služby také otázkou udržení zaměstnanců a investic do výroby. "Nastává zlomový okamžik. Buď firmy zvládnou změnit svou cenovou politiku a obhájit si před zákazníky zvýšení cen, aby mohli dál úspěšně pokračovat a tím si také udržet zaměstnance, nebo skončí," domnívá se.

do 15 tisíc korun hrubého 41 % zaměstnanců mezi 20–25 tisíci korunami hrubého 7 % zaměstnanců mezi 15–20 tisíci korunami hrubého 52 % zaměstnanců

Pronájem prádla

82 % firem pronajímá prádlo hotelům a ubytovacím zařízením

25 % firem pronajímá prádlo výrobním firmám

21 % firem pronajímá prádlo zdravotnickým a sociálním zařízením