Císařské řezy začínají ustupovat. Ženy častěji rodí přirozenou cestou

Rodičky stárnou a s tím přibývá komplikací v těhotenství i při porodu. Zatímco na počátku 90. let ženy u nás rodily v průměru ještě před dosažením 25 let, loni se průměrný věk prvorodičky v Česku pohyboval kolem 30 let. Další příčinou může být podle zahraničních lékařů i stále rostoucí hmotnost novorozence. Ženy mají problémy porodit přirozenou cestou příliš velké dítě.