Banky ruší část svých poboček. Stále více Čechů do nich přestává chodit

Počet bankovních poboček v Česku klesá, a to přesto, že je hustota místní sítě pod evropským průměrem. Neznamená to ale, že ubývá zaměstnanců – bobtnají například IT týmy.

V Česku působí 47 bank. Oproti situaci před 10 lety jich je o 10 víc, bankovních poboček je však méně. Oproti stavu před pěti lety, kdy podle statistiky ČNB byla pobočková síť vůbec nejhustší v historii, jich na konci loňského roku banky měly o 13 procent méně. Stále víc Čechů totiž na pobočky přestává chodit a změně chování se přizpůsobují i tradiční banky, které donedávna za jeden z trumfů proti mladým internetovým hráčům označovaly právě svou hustou pobočkovou síť. I tradiční banky se však musí životu v digitálním světě stále více přizpůsobovat a vedle velkých investic do digitalizace přistupují k poměrně radikálnímu zavírání poboček. Naposledy před dvěma týdny Moneta potvrdila rozhodnutí, že jich letos zavře přes 10 procent. Pobočky ruší hlavně velké banky, které jich mají řádově stovky. Nejvíc, o více než pětinu, klesl během posledních pěti let počet obchodních míst České spořitelně a UniCredit. Naopak takzvané internetové banky, které začínaly s minimem poboček, síť kvůli zájmu klientů o osobní kontakt posílily.

V porovnání s Evropou je hustota bankovních poboček v Česku podprůměrná. Na jednu nyní připadá zhruba 5400 obyvatel. Českým bankám se proto dá věřit, když říkají, že současnou dostupnost nyní neplánují výrazně měnit. Na pobočkách nadále banky prodávají většinu svých produktů a část Čechů je stále využívá i pro manipulaci s hotovostí. A dokud si většina Čechů nebude zařizovat služby bez osobní součinnosti bankéře, budou banky větší síť potřebovat.

Paradoxem je, že i když poboček ubylo, v bankách podle ČNB koncem loňského roku pracovalo rekordní množství lidí. Nabobtnávají IT týmy, které digitalizované služby vymýšlejí, testují a starají se o co nejhladší provoz, protože každý zádrhel se v digitálním světě rychle šíří a bankám kazí nákladně budovanou pověst. Kvůli stále přísnější regulaci odvětví se ale rozšiřují i týmy, které se věnují hodnocení rizik, dodržování nejrůznějších pravidel nebo ochraně spotřebitele. Namísto na pobočkách tak posilují hlavně zaměstnanci v centrálách.

Nárůst počtu bank v České republice

ke 31. 3. 2009 ke konci roku 2017

Počet bank celkem 37 47

z toho pobočky zahraničních bank 16 24

z toho stavební spořitelny 5 5

41 880

Počet zaměstnanců v bankovním sektoru na konci roku 2017. Je to nejvíce od roku 2008.

Vývoj počtu poboček bank v Česku

2013 2017 počet klientů v milionech Celkem 2227 1945 14,047 Česká spořitelna 653 513 4,67 Komerční banka 398 386 1,664 Skupina ČSOB* 295 247 3,686 Moneta Money Bank 252 227 1 Raiffeisenbank 123 126 nezveřejňuje UniCredita Bank 155 120 0,415 Fio banka 72 79 0,785 Air Bank 23 34 0,597 Equa bank*** 21 41 0,307 Sberbank 22 28 0,113 Banka Creditas** 0 16 0,04 mBank 27 35 0,65 Hello bank** 0 3 0,12

*údaje za celou skupinu ČSOB včetně Poštovní spořitelny a společných poboček. Poštovní spořitelna má obchodní místa i na více než 3000 poštách.

**Creditas vstoupila na trh začátkem roku 2016, Hello bank koncem roku 2017

*** včetně kiosků

Vývoj počtu bankovních poboček v ČR

Bankovní pobočky v evropském srovnání (konec roku 2016)

Počet obyvatel na pobočku Počet bankovních poboček celkem

Španělsko 1 615,2 28 807

Kypr 1 650,2 518

Belgie 1 690,6 6 723

Francie 1 832,5 36 575

Rakousko 1 948,7 4 502

Portugalsko 1 996,4 5 164

Itálie 2 098,8 28 869

Bulharsko 2 397,7 2 962

Polsko 2 398,8 15 830

Německo 2 598,7 31 862

Lucembursko 2 909,9 203

Slovinsko 3 543,6 583

Maďarsko 3 568,0 2 746

Chorvatsko 3 644,0 1 140

Irsko 3 664,5 1 303

Malta 4 077,8 108

Rumunsko 4 170,4 4 709

Slovensko 4 617,9 1 177

Řecko 4 695,5 2 291

Česko 5 170,5 2 46

Finsko 5 296,7 1 039

Litva 5 776,7 493

Dánsko 5 777,7 995

Švédsko 6 014,0 1 662

Estonsko 6 205,7 212

Lotyšsko 6 655,6 293

Nizozemsko 10 210,1 1 673

zdroj: Payment statistics, ECB, září 2017, banky