Řízení evropského automobilového průmyslu přebírají manažeři na vrcholu sil

Diess nastoupil do Volkswagenu začátkem července 2015, tedy pár měsíců před vypuknutím emisního skandálu. Brzy poté se nechal slyšet, že německé továrny VW „zaměstnávají nadbytečné lidi“, čímž velice popudil vlivné odbory. Herbert Diess se ještě musí vypořádat s neblahými důsledky emisního skandálu či posílit pozici VW na čínském trhu, kde koncern prodává zhruba třetinu svých aut. A také prosadit novou strukturu řízení koncernu uspořádanou podle značek. Diess bude přímo řídit skupinu, do níž patří VW, Škoda, Seat a VW Transporter.

Poté, co byl 18. června zatčen a umístěn do vyšetřovací vazby šéf Audi Rupert Stadler, uvolnil se v ingolstadtské centrále lukrativní post. Stadlera dočasně nahradil Nizozemec Abraham Schot, dosavadní ředitel pro prodej a marketing. Vede si velice sebevědomě a jistě by automobilku rád řídil i nadále. Ale má smůlu. Dozorčí rada Volkswagenu minulý týden šéfovský post nabídla Markusi Duesmannovi. Ten od roku 2010 pracuje u BMW.

Zpočátku odpovídal za vývoj motorů, později povýšil do představenstva, kde převzal odpovědnost za nákup a vztahy s dodavateli. Dozorčí rada by Duesmanna, který v minulosti pracoval rovněž jako konstruktér u Daimleru, ráda viděla v čele Audi, neboť „jde o člověka, jenž má zkušenosti z různých oblastí automobilového průmyslu“. Předpokládá se, že lákavou nabídku přijme. Jeho hlavním úkolem bude učinit Audi „průhlednější“. Prakticky by to mělo znamenat lepší spolupráci s úřady vyšetřujícími vznik emisního skandálu, v němž měla dceřiná firma Volkswagenu hrát klíčovou úlohu.