Volných nájemních bytů ve velkých městech ubývá. To žene ceny nájmů nahoru

Ceny bytů ve velkých městech v posledních letech prudce vzrostly. Zatímco před šesti lety si člověk mohl v Praze za tři miliony korun koupit dvoupokojový byt o padesáti metrech čtverečních, dnes by mu stejné peníze stačily na poloviční garsonku. Vysoká cena nemovitostí v kombinaci s přísnějšími podmínkami pro získání hypotéky nutí stále více lidí odložit koupi bytu a najít si pronájem. Podle analýzy poradenské skupiny KPMG, kterou mají HN exkluzivně k dispozici, se kvůli vysoké poptávce počet volných bytů k pronájmu během dvou let propadl téměř třetinu. To žene ceny nájmů nahoru.

Počet volných nájemních bytů v Praze

Stav ke konci roku

Podíl obyvatel žijících v nájmu

Město rok podíl obyvatel Praha 2018 32 % Londýn 2017 49 % Amsterdam 2015 70 % Hamburk 2013 76 % Vídeň 2014 78 % Berlín 2013 84 %

Výdaje domácností na bydlení 2017

Podíl nákladů na bydlení na celkových výdajích domácností

Česko 25,4 % EU 24,2 % Slovensko 23,7 % Německo 23,5 % Rakousko 22,6 % Polsko 20,8 % Maďarsko 18,8 %

187 tisíc nájemních bytů Z 598 tisíc domácností v Praze jich bydlí v nájmu necelá třetina. To znamená, že v Praze je asi 187 tisíc nájemních bytů. Pokud odečteme počet bytů ve vlastnictví města, dostaneme cca 155 tisíc tržně pronajímaných bytů.

Největší vlastníci nájemních bytů v Praze

Počet bytů

Po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. m. Prahy 194 tisíc bytů. V důsledku privatizace a prodejů se jejich počet každoročně snižoval a v roce 2003 dosáhl 100 tisíc bytů. K 31. květnu 2016 vlastnila Praha dle výzkumu KPMG zhruba 35 tisíc městských bytů. Nyní jich vlastní zhruba 32 tisíc.

Vývoj průměrného nájemného v Praze v jednotlivých čtvrtletích

Vychází z cen nájmu u průměrného bytu o rozměru 50 metrů čtverečních v Kč.

Průměrné měsíční nájemné v regionech

Kolik se v Praze prodalo nových bytů

Počet bytů, údaje za 2. kvartál daného roku

2013 1095 2014 1500 2015 1700 2016 1750 2017 1500 2018 1550 2019 1300

Ceny nových bytů v Praze

Cena m2 v Kč