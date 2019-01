Přibývá výškových budov. V Číně dostaví v průměru jeden mrakodrap za čtyři dny

je v současnosti postaveno po celém světě. Jejich počet za posledních osm let narostl o 141 procent - v roce 2010 bylo dokončeno 614 výškových budov.

V loňském roce na světě přibylo dalších 143 výškových budov. Zdaleka nejvíce jich postavili Číňané - celkem 88, což odpovídá tempu každé čtyři dny jeden dokončený mrakodrap. Dominantní postavení naopak ztrácí USA a Kanada. Zatímco v roce 1990 bylo ze stovky nejvyšších světových budov 80 v Severní Americe, loni už to bylo pouze 14. Zhruba dvě třetiny nejvyšších mrakodrapů je aktuálně v Asii.

Zdroj: The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH)

