Nebezpečný sen zdolat Mount Everest. Krátká sezona plná expedic přinesla už 11 obětí

Soud o dobytí

Velké polemiky se vedly o to, zda nejvyšší horu zdolal v roce 2005 Pavel Trčala. Důvodem bylo i to, že jeho jméno mezi oficiálními lezci nefigurovalo – na Mount Everest vylezl bez povolení. Jeho výstup byl uznán až v roce 2016 poté, co se obrátil na soud.