Před 120 lety se narodil Jan Antonín Baťa. Se starším Tomášem vybudoval obuvnický kolos

1912

do zlínské rodinné obuvnické firmy jej přivádí nevlastní bratr Tomáš. Janu Antonínovi tehdy bylo teprve 14 let. Tomáš se pro Jana Antonína stal druhým otcem a staral se o jeho výchovu a rozvoj. „Nemá smysl vést řeči, který z nich byl lepší. Byli jin a jang – jiní, ale vzájemně se doplňovali a jeden bez druhého by nedokázali, co dokázali,“ říká spolumajitel Abra Software Jaroslav Řasa, jeden z předních českých obdivovatelů baťovských podnikatelských metod a zásady, že „podnikání je poslání“.