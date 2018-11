Potomci bohatých podnikatelů si oblíbili parkúr. Ve skákání se obrací miliardy

Parkúr je sport, který v minulosti pěstovala hlavně šlechta a důstojníci v armádě. Dnes v tradici pokračují i potomci bohatých podnikatelů, velkou popularitu má mezi arabskými šejky. V parkúrovém skákání se obrací miliardové částky a to nejen za koně, ale také servis kolem nich.

Nejnovější přírůstek v Kellnerově stáji

O koně Catch me If You Can, kterého vlastnil podnikatel v jezdectví a nákladní dopravě Paul Schockemöhle, měl zájem také Bill Gates, který za něj nabízel osm milionů eur. Český miliardář Petr Kellner ho přeplatil, údajně dvoucifernou částkou (zhruba čtvrt miliardy korun). Závodní klisnu poslední čtyři roky jezdí 25letá Laura Klaphakeová, hvězda německého národního mužstva a bronzová medailistka z mistrovství světa. Anna Kellnerová má po ní už druhého koně, od stejného majitele získala i valacha Silverstone G.

Nejdražší koně na světě

Parkúrová elita míří do Prahy

Na konci letošního roku se v Praze setká světová parkúrová špička. V rámci Global Champions Prague PlayOffs 2018 se v O2 Areně od 13. do 16. prosince představí 16 nejlepších týmů v parkúrovém skákání ze série Global Champions League a v soutěži jednotlivců pak vítězové šestnácti jednotlivých akcí v průběhu sezony.

3 miliony eur Získá vítězný tým z akce v pražské O2 Areně (76 milionu korun), nejlepší jednotlivec 1,25 milionu eur (32,5 milionu korun). 11,5 milionu eur Je celková dotace akce - součet vyplacených odměn. V přepočtu je to 293 milionů korun.

O parkúrovém skákání

Parkúrové skákání je jezdecký sport, ve kterém se jezdec na koni snaží v co nejkratším čase s co nejmenším počtem chyb projet překážkovou trasu, do hodnocení se může promítat i styl. Na olympijských hrách se objevil poprvé v roce 1900, dlouho byl doménou hlavně armádních jezdců. Překážky mohou mít výšku až 165 centimetrů. Specifická je i povinná móda s tímto sportem spojená. Počítá se se například se sakem barvy pouze černé, tmavě modré, tmavě zelené nebo červené.

Dcery bohatých, které si oblíbily parkúr