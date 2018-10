Spoluzakladatel Microsoftu, miliardář a filantrop Paul Allen podlehl rakovině

Paul Allen spolu s Billem Gatesem definoval podobu počítačových programů. Po odchodu z Microsoftu se věnoval filantropii i podpoře vesmírných letů. V pondělí podlehl rakovině. Bylo mu 65 let.

Zrození Microsoftu Spolužáci ze střední Bill Gates a Paul Allen v roce 1975 zakládají softwarovou společnost Microsoft. Název Micro-Soft (původně psáno se spojovníkem) vymyslel Allen. Stál také za nákupem operačního systému QDOS (později MS DOS), jehož zdokonalená verze přivedla Microsoft na výsluní. Odchod kvůli nemoci Allen v roce 1983 zjišťuje, že má nádorové onemocnění - Hodgkinův lymfom - a odstupuje z vedení společnosti. Z choroby se vyléčí, v Microsoftu si ale do roku 2000 drží pouze místo v představenstvu. Po vstupu firmy na burzu v roce 1986 se z Allena stává miliardář. S jměním přesahujícím 20 miliard dolarů se dosud řadil k 50 nejbohatším lidem světa. Od hlubin moří po vesmír Od roku 1986 se Allen zabýval investováním do oborů, které ho zajímaly - ať už to byl sport, prozkoumávání mořských hlubin či vývoj kosmických raket. Spoluzakladatel Microsoftu, který se nikdy neoženil, vytvořil pro nakládání se svými penězi byznysový konglomerát Vulcan, jenž řídil se svou sestrou Jody. Fanoušek a majitel Jako velký fanoušek amerického fotbalu si Allen v roce 1996 koupil klub Seattle Seahawks. Vedle toho vlastnil i tým basketbalistů z Portlandu nebo klub evropského fotbalu v Seattlu. Lovec vraků V posledních letech média nejvíce upoutávala Allenova záliba v hledání slavných lodních vraků, jako byla letadlová loď USS Lexington nebo těžký křižník USS Indianapolis, které za druhé světové války potopili Japonci. Pro své podmořské výzkumy využíval Allen 126 metrů dlouhou speciální megajachtu M/Y Octopus, hodně vraků našel také pomocí své výzkumné lodi RV Petrel. Investor a vizionář Jako nadšený fanoušek sci-fi Allen podporoval i objevování kosmu. Stál například u zrodu vesmírné lodi SpaceShipOne, která v roce 2004 jako první soukromý stroj s lidskou posádkou překonala hranici vesmíru. Peníze dal také na vývoj největšího letadla světa Stratolaunch, které má vysílat rakety na oběžnou dráhu. Letadlo ještě nevzlétlo, prototyp již ale existuje. Milovník umění Amatérský rocker Allen přispíval i na kulturu. V roce 2000 v domovském Seattlu otevřel vlastní muzeum experimentální hudby. Veřejnosti rovněž zpřístupnil svou sbírku letadel z období druhé světové války. Proslul i jako sběratel obrazů mistrů, jako byli Picasso, Monet, Degas či Gauguin. Filantrop Allen se zabýval odhalováním genetické podmíněnosti chorob. Celkem 500 milionů dolarů proto vložil do vlastního institutu pro výzkum mozku. Vedle toho Allen vkládal stovky milionů na vymýcení eboly v Africe, do projektů na zamezení nelegálnímu rybolovu či do záchrany afrických slonů. Celkem na charitu vydal dvě miliardy dolarů.

Jméno Kde peníze vydělal Peníze vložené do charity (v mld. USD) 1 Bill Gates Microsoft 27 Zakladatel Microsoftu už v roce 2010 vyzval nejbohatší lidi světa, aby polovinu svého jmění dali na charitu. V rámci nadace, kterou řídí se svou ženou Melindou, vynakládá peníze na boj s chudobou, podporuje rozvoj zemědělství nebo vzdělávání. 2 Azim Premji Wipro 8 Šéf a dědic technologického impéria Wipro se nejvíce zasazuje se o podporu vzdělávání v rodné Indii. 3 Gordon Moore Intel 5 Spoluzakladatel výrobce čipů Intel vynakládá peníze na ochranu životního prostředí a podporu vědy. 4 Michael Bloomberg Bloomberg 3 Americký politik a finančník se jako filantrop nejvíce zabývá bojem s globálním oteplováním. 5 Paul Allen Microsoft, Vulcan 2 Muž, který stál spolu s Gatesem u zrodu Microsoftu, věnoval velkou část svého jmění na boj s ebolou či nelegálním rybolovem. Své peníze vložil také do výzkumu lidského mozku či do projektů na hledání významných lodí, které byly potopeny.

