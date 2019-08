Nová kryptoměna Facebooku má být stabilnější než bitcoin. Vlády světa jsou zdrženlivé

Facebook nedávno představil plán vlastní digitální měny. Jeho libra má být stabilnější než bitcoin a další kryptoměny, světové vlády se ale k zavedení facebookových peněz staví spíše odmítavě.

Špičky byznysu versus tajemný „Japonec“

Nejstarší a největší světová kryptoměna bitcoin vznikla před 10 lety. Založil ji člověk vystupující pod japonským pseudonymem Satoshi Nakamoto. Jeho skutečná identita ani národnost nebyly nikdy odhaleny. Chystaný vznik digitální libry plánovaný na příští rok oproti tomu zaštítily známé globální korporace. Vedle Facebooku je to zatím 27 dalších firem. Patří mezi ně kartové společnosti Visa a Mastercard, alternativní taxislužba Uber nebo operátor Vodafone.

7 milionů lidí po celém světě používá bitcoin. Počet uživatelů facebookové libry může být několikanásobně vyšší. Největší sociální síť světa používají 2,4 miliardy lidí. Právě na ně chce Facebook novými digitálními penězi cílit. 1 milion je odhadovaný počet takzvaných bitcoinových těžařů. Tito uživatelé poskytují výpočetní výkon svých počítačů na vyřizování bitcoinových transakcí. Z každého obchodu přitom těžař získává provizi. Digitální libra se na těžaře spoléhat nehodlá. Transakce budou zřejmě potvrzovat počítače Facebooku a dalších partnerských společností.

2429 druhů kryptoměn aktuálně existuje. 11 600 dolarů (267 tisíc korun) byla včera suma, za niž se prodával bitcoin.

Největší kryptoměny světa podle objemu svých digitálních mincí v oběhu

v mld. USD

Bitcoin 207 mld. Ethereum 24 mld. Ripple 13 mld. Bitcoin Cash 6 mld. Libra od Facebooku Lze očekávat, že FB a jeho partneři do oběhu vrhnou libry v celkové hodnotě stovek miliard dolarů.

Bitcoin bez jistot a libra s pojistkou

Stálost kurzů klasických měn hlídají centrální banky. O hodnotě bitcoinu rozhoduje pouze nabídka a poptávka jeho uživatelů. Ti na kurz často spekulují, takže se hodnota bitcoinových peněz rychle mění až o desítky procent. Facebook se chce takto masivním výkyvům kurzu u své měny vyhnout. Libra tak bude v poměru jedna ku jedné jištěna balíkem tradičních měn, jako jsou dolar či euro, státními dluhopisy a dalšími finančními aktivy.

Bez poplatků, ale zřejmě výměnou za data

Přesné fungování nové digitální libry ještě není známo. Facebook nejspíš svým uživatelům umožní převést klasické peníze z platebních karet do digitální peněženky jménem Calibra. Právě v té se mají libry schraňovat. Novými digitálními penězi by mezi sebou mohli platit uživatelé facebookových chatovacích aplikací Messenger a WhatsApp. Hradit s nimi nejspíš půjde také jízda v Uberu nebo ubytování přes platformu Booking.com. Od skupiny provozovatelů libry se očekává, že si z transakcí nebudou brát žádné poplatky, aby do své platební sítě nalákali co nejvíc lidí. Facebooku a jeho partnerským firmám může přispět k vytvoření obchodní sítě, v níž budou lidé platit výhradně librou. Sociální síť by navíc mohla svým uživatelům v librách také platit výměnou za to, že jí poskytnou své osobní údaje pro lepší cílení reklamy.

Politici jsou zatím proti

Start facebookové libry, k němuž má podle plánu dojít už příští rok na jaře, je zatím nejistý. Americký prezident Donald Trump už řekl, že pokud chce sociální síť provozovat vlastní měnu, měla by si požádat o bankovní licenci a podléhat bankovní regulaci. Americká centrální banka Fed se po spuštění libry obává dopadů na finanční stabilitu, politici z USA i z Evropy pak chtějí záruky toho, že se přes libru nebudou prát špinavé peníze, jako k tomu dochází u jiných kryptoměn. Kvůli tomu všemu může být start nových digitálních peněz odložen.