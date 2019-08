Festival sexuálních menšin se koná již po deváté. Připomínat bude začátky hnutí

1787

Homosexuální chování přestalo být trestáno smrtí. Nadále však za něj hrozilo věznění, nucené práce (galeje) nebo tělesný trest (třeba bití holí).

1962

Přestože se o zrušení trestnosti homosexuality mluvilo za první republiky, došlo k tomu až začátkem 60. let, kdy už nebylo postihováno homosexuální chování mezi dospělými osobami staršími 18 let. Byla to reakce na výzkum psychiatra Kurta Freunda, který sdělil, že homosexualita není nemoc a nedá se léčit. Trestný však zůstal takový styk, který pohoršoval veřejnost, byl s nezletilým či za úplatu.

1990

Homosexualita byla zrovnoprávněna s heterosexualitou: zákonem tolerovaná věková hranice pro homo- i heterosexuální pohlavní styk se sjednotila na 15 let.

2006

Od července tohoto roku mohou homosexuálové a lesby uzavřít takzvané registrované partnerství. Díky němu mohou registrovaní partneři získat informace o zdravotním stavu svého protějšku a mohou po něm dědit. Nemají ale společné jmění či nárok na vdovský a vdovecký důchod. Zároveň nemohou adoptovat dítě.