Lety v Číně budou dominovat světovému leteckému byznysu

Zatímco teď jsou nejsilnějšími trhy Evropa a Amerika, už za 10 let bude leteckému byznysu jednoznačně vládnout Čína. Do 20 let má čínská letecká doprava vzrůst na více než trojnásobek. V Evropě se má počet přepravených pasažérů zdvojnásobit.

Kde a kudy se nejvíce létá

údaje za rok 2018 a odhad na rok 2038 v miliardách osobokilometrů*

* Osobokilometr – představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost jednoho kilometru a vypočítává se jako součin dopravního výkonu a počtu přepravených osob.

Největší letiště podle počtu pasažérů

Pořadí Letiště Země Počet pasažérů v roce 2018 (v mil.) 1. Atlanta Hartsfield–Jackson USA 107,4 2. Peking Capital Čína 101,0 3. Dubaj Spojené arabské emiráty 89,1 4. Los Angeles USA 87,5 5. Tokio Haneda Japonsko 87,1 6. Chicago O'Hare USA 83,3 7. Londýn Heathrow Spojené království 80,1 8. Hongkong Hongkong/Čína 74,5 9. Šanghaj Pudong Čína 74,0 10. Paříž Charles de Gaulle Francie 72,2

Očekávané změny v počtech vzdušné flotily

Největší letištní projekty

Podle roční kapacity cestujících

Dubaj Al Maktúm Země: Spojené arabské emiráty Maximální počet pasažérů ročně: 260 milionů Dubajské letiště Al Maktúm má být součástí obchodní zóny Dubai World Central. Letiště už je sice v provozu, obsluhují ho ale jen některé méně významné aerolinky. Kompletní má být letiště v roce 2027. Peking Daxing Země: Čína Maximální počet pasažérů ročně: 200 milionů Druhé významné pekingské letiště Daxing aktuálně dělníci dokončují. První lety by zde měly přistát ještě v tomto roce. I po otevření počítá Čína se zachováním původního pekingského letiště. V okolí města také zůstávají menší, zejména vojenská letiště. Nové letiště Istanbul Země: Turecko Maximální počet pasažérů ročně: 200 milionů Nové istanbulské letiště už otevřelo v tomto roce, kdy se sem přesunuly lety ze staršího Atatürkova letiště. Aktuálně stavbaři dokončili první část, úplně bude letiště hotové v roce 2025. Dopravní uzel Solidarita Země: Polsko Maximální počet pasažérů ročně: 100 milionů Zhruba 40 kilometrů od hlavního polského města Varšavy by měl vyrůst nový dopravní uzel pro střední Evropu. Kromě letadel se na něm mají křížit i vlaky. Poláci chtějí letiště postavit do roku 2027.

Dodávky nových letadel v letech 2019 až 2038

Typ Počet Příklad Malé regionální stroje 2 240 Bombardier CRJ Středně velká letadla 32 420 Boeing 737 nebo Airbus A320 Velká letadla 8 340 Boeing 787 nebo Airbus A350 Nákladní letadla 1 040 Různé Celkem 44 040

Kolik bude potřeba nového personálu Piloti 645 tisíc Technici 632 tisíc Palubní posádky 881 tisíc