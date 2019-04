Nové letiště v Istanbulu chce být největším vzdušným přístavem světa

Největší turecké město otevřelo 8. dubna obří vzdušný přístav, který má být globální přestupní stanicí mezi všemi kontinenty. Dubaj a Peking ale chystají ještě větší projekty.

Nové letiště, do kterého zatím Turecko investovalo osm miliard dolarů, se zařadilo mezi největší letiště na světě. Do roku 2023 se má navíc ještě rozšířit a s plánovanou kapacitou 150 až 200 milionů pasažérů ročně se stát vůbec největším letištěm na světě.