Rozjezd léčebného konopí v Česku. Letos se ho už spotřebovalo víc než za loňský rok

Cena konopí

V českých lékárnách bylo dlouho k dispozici jen zahraniční konopí. Nizozemské vycházelo na 300 korun za gram, loni se začalo prodávat kanadské, které bylo o stokorunu levnější. Licenci na pěstování léčebné marihuany má v Česku pouze slušovická firma Elkoplast. Například lékárny fakultních nemocnic v pražském Motole a v Brně momentálně pacientům prodávají jen české konopí, které už nyní vychází dráž než to z dovozu. "Jeden gram stojí 171 korun. Obecně lze říci, že konopí ze zahraničí bývá levnější," uvedl mluvčí FN Brno Pavel Žára.

Byznys s konopím

Velkým impulzem pro konopný byznys byla legalizace konopí v Kanadě v říjnu loňského roku. Rekreační užití marihuany schválilo i několik států v USA. Po rychlém růstu v posledních dvou letech nyní trh s konopím prochází určitou konsolidací. Do nového byznysu se tlačí i tradiční výrobci alkoholu a cigaret. Americký výrobce piva Corona investoval loni v srpnu 4 miliardy dolarů do podílu v kanadské konopné firmě Canopy. Vlastník výrobce cigaret Marlboro společnost Altria zase vložil peníze do producenta konopí Cronos Group.