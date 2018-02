Výrobce legendárních kytar Gibson sužují finanční problémy

Účetnictví Gibsonu zatěžují dluhy vyšší než půl miliardy dolarů. Jejich splatnost bude letos a právě kvůli tomu, že firma se při splácení nebo přeúvěrování dostane do tíživé situace, začala americká média spekulovat, že by Gibson mohl v nedaleké budoucnosti zbankrotovat. Vážné problémy naznačuje i to, že poslední finanční ředitel podnik opustil jen pár měsíců poté, co do něj nastoupil. Agentura Moody`s firmě snížila loni rating a do toho Gibson vyprodává nemovitosti, včetně svého sídla v Nashville. Oficiálně ale Gibson před pár dny ohlásil, že přefinancování jeho úvěrů už by mělo být vyřešeno.