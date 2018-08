Miliardář Křetínský opět nakupuje. S Patrikem Tkáčem chtějí podíl ve společnosti Metro

Miliardář Daniel Křetínský má nakročeno k jedné ze svých největších investic. Spolu se slovenským podnikatelem Patrikem Tkáčem už v pátek oznámili, že jejich firma EP Global Commerce kupuje 7,3 procenta v německé společnosti Metro, která v Česku vlastní velkoobchody Makro. Součástí smlouvy s firmou Franz Haniel & Cie. je i opce na dalších 15,2 procenta. Hodnota podílu má překročit 25 miliard korun. To ale není vše.

V pondělí ráno oznámila společnost Ceconomy, že s oběma podnikateli jedná o prodeji svého desetiprocentního podílu. Pokud by k dohodě došlo, získali by téměř třetinu Metra, jehož tržní hodnota se pohybuje okolo 40 miliard korun.

Daniel Křetínský (1975)

Jeho hlavním aktivem je skupina Energetický a průmyslový holding, ve kterém ovládá 94 procent. Vedle toho vlastní podíl v průmyslové skupině EP Industries, spolu s Patrikem Tkáčem investoval do médií nebo do e-shopů. Ještě s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem a Jakubem Havrlantem koupili například dvojku na trhu skupinu Mall.cz.

47 miliard byl provozní zisk před odpisy skupiny EPH v roce 2017. 153 miliard byly loňské tržby skupiny EPH.

Křetínský a jeho byznys ve světě