Pacientům má být od června dostupné tuzemské léčebné konopí. Platit si ho ale musejí dál sami

Zákon, který českým pacientům umožnil užívat léčebné konopí, začal platit 1. dubna 2013. Ani po pěti letech však marihuana v ordinacích nezdomácněla, předepisuje ji jen hrstka lékařů. Pacienti jsou zatím odkázáni na konopí z dovozu. To by se ale brzy mělo změnit.

Léčebné konopí v Česku

I když je léčba konopím v Česku legální už pět let, první marihuana se kvůli úředním průtahům do lékáren dostala až na konci roku 2014. Šlo o nizozemské konopí, které dovezla firma Czech Medical Herbs. Gram prodávala za 300 korun. V březnu 2013 k pacientům zamířilo první české konopí od slušovické firmy Elkoplast. Stát od ní ale vykoupil jen první várku, další odmítl převzít kvůli sporům o certifikáty kvality. V roce 2017 se tak řada pacientů musela vrátit ke klasické léčbě. Od letoška je k dispozici kanadská marihuana, její cena je kolem 200 korun za gram. Pokud nemocný člověk užívá na tlumení bolesti půl gramu denně, vyjde ho to nyní na 3000 měsíčně. Náklady by měly klesnout od poloviny roku, kdy bude dostupná česká marihuana. Státní ústav pro kontrolu léčiv nakonec ve výběrovém řízení coby českého dodavatele vybral opět Elkoplast. Gram jeho konopí bude v lékárnách stát 165 korun. Maximálně si pacienti mohou koupit 180 gramů za měsíc. Platit si ho musejí sami, pojišťovny ho nehradí.

Kdo může léčebné konopí užívat?

Marihuanu mohou nemocní užívat na zmírnění některých příznaků. U jakých diagnóz mohou lékaři konopí předepsat, stanovuje vyhláška. Podle ní může pomoci například onkologickým pacientům od bolesti či nechutenství, nemocným s roztroušenou sklerózou od svalového napětí nebo pacientům s Parkinsonem od neurologického třesu. Marihuanu nemůže předepsat jakýkoli lékař, oprávnění mají například onkologové, neurologové, psychiatři, oční lékaři nebo geriatři.

Do českých lékáren je možné konopí dodávat ve formě sušených samičích květů rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica Lam. Užívat je lze například inhalováním nebo ve formě kapslí či nálevu. V zahraničí jsou dostupné i prostředky ve formě spreje nebo pilulek.

Jak se liší cena konopí, které se objevilo na českém trhu

Kanada 300 Kč Česko (v plánu od června 2018) 165 Kč Nizozemsko 200 Kč

Největší producenti léčebného konopí na světě

Velká Británie 95000

Kanada 80732

Portugalsko 21000

Izrael 9263

Nizozemsko 1460

Konopí na kanadské burze

Kanada zažívá boom v počtu konopných firem obchodovaných na tamních burzách. Už jich jsou více než dvě desítky. První výrobci a distributoři zdravotnického konopí uvedli své akcie na trhy už před několika lety. Od roku 2015 sleduje vývoj jejich cen Canadian Marijuana Index (graf níže). K současnému boomu konopných akcií přispívá nejen stoupající poptávka po léčivém konopí, ale také očekávaní plné legalizace užívání marihuany pro rekreační účely v Kanadě od příštího léta.

6,7 miliard dolarů

Jen v Kanadě a Spojených státech činily v roce 2016 tržby za léčebné konopí 6,7 miliard dolarů.

Pět největších firem v kanadském marihuanovém indexu podle tržní hodnoty

společnost tržní kapitalizace (v mld. USD)

Canopy Growth Corporation 5,55

Aurora Cannabis Inc. 3,96

Aphria Inc. 2,1

MedReleaf Corp. 1,6

CannTrust Holdings Inc. 0,7

Cronos Group Inc. 0,9

