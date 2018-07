Slovensko chce koupit 16 nadzvukových letounů. Mají nahradit dosluhující ruské stroje

Rakousko

Eurofighter 15 strojů

Nyní má Rakousko v provozu 15 strojů Eurofighter, které chce do roku 2020 nahradit novými stroji, protože rostou náklady na údržbu těchto strojů. Kvůli tomu vede složitou právní bitvu s konsorciem výrobců Eurofighteru Airbus, BAE a Leonardo. Ve hře jsou švédské Gripeny i americké F-16.

Pořízení původních strojů stálo dvě miliardy eur (51,5 mld Kč), jejich údržba do konce třicetiletého životního cyklu by přišla na pět miliard eur. Pořízením nových strojů by Rakousko ušetřilo nejméně dvě miliardy. Nová pravicová vláda chce zvážit všechny možnosti včetně pronájmu.