Kdo jsou největší pobírači evropských dotací na zemědělství v Česku?

Rozložení českého zemědělství mezi státy EU vyniká velkým zastoupením malého počtu podniků, které obdělávají většinu půdy a chovají téměř veškerá hospodářská zvířata. Z velké části je to dědictví socialistické minulosti. Z téměř třiceti tisíc zemědělských subjektů v Česku tvoří skoro 90 procent právě drobní hospodáři. Většinu půdy však obhospodařují velké zemědělské skupiny.

* Dotace se skládají z části placené unií a státního spolufinancování. Údaje jsou pouze za Česko.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, výpočty HN

Asi nejsledovanější českou firmu současnosti vložil kvůli střetu zájmů počátkem roku 2017 tehdejší ministr financí Andrej Babiš do svěřenských fondů. Firma se kromě zemědělství věnuje celé řadě dalších činností, jako například výrobě hnojiv a osiv, zpracování surovin na hotové potraviny od pečiva po maso nebo distribuci strojů. Mezi firmy koncernu patří například firmy Kostelecké uzeniny, Vodňanské kuře nebo Penam.

Holding agropodnikatele Gabriela Večeři se kromě zemědělství věnuje i produkci vína, medu a hotových výrobků z masa. Agro Měřín provozuje také síť maloobchodních prodejen Rynek. Zde si zákazníci mohou zakoupit potraviny tuzemské výroby, většinou z vlastní produkce společností patřících do skupiny.

Spojené farmy

Miliardář Radovan Vítek v roce 2014 začlenil do svého převážně realitního podnikatelského portfolia skupinu Spojené farmy. Ta se zaměřuje především na biozemědělství. Následně zpracovává získané suroviny do hotových biopotravin – její specialitou je anguské hovězí a od roku 2014 dodává do restaurací také hovězí japonského plemene Wagyu. Ve Vítkově skupině CPI však zemědělství stále představuje naprosto okrajovou činnost.