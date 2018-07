Andrej Babiš v pozici premiéra vlády v demisi sliboval miliardy a měnil šéfy

Takovou částku ročně bude stát rozhodnutí vlády zlevnit jízdné o 75 procent pro cestující nad 65 let a pro studenty do 26 let. Sleva bude platit od září a peníze má stát platit jako kompenzaci dopravcům. Původně vláda těmto skupinám obyvatel slibovala jízdné úplně zdarma.