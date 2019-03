Výrobce ikonické značky džín se opět uchází o přízeň investorů na burze

675 milionů dolarů

Tolik by mohla vynést primární emise akcií Levi Strauss. Byla by to tak největší první veřejná nabídka akcií (IPO) v letošním roce ve Spojených státech.

50 milionů dolarů

Tolik vynesla první IPO Levi’s v roce 1971, což z ní v té době učinilo jednu z největších primárních nabídek. Rodina Haasů, která ji nyní ovládá, se v roce 1985 rozhodla ji z burzy opět stáhnout.